مباشر مباراة الزمالك و الشرقية السبت 24-12-2016 كأس مصر on December 24, 2016

مباشر مباراة الزمالك و الشرقية السبت 24-12-2016



مباشر مباراة الزمالك و الشرقية الدوري المصري 2016-2017 ،توقيت مباراة الزمالك والشرقية المؤجلة وجميع القنوات الناقلة للمباراة، مقدمة من موقع دليل مصر، حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات نادي الزمالك المؤجلة، حيث قرر أن يلعب الزمالك مباراته الأولى مع الإنتاج الحربي يوم 21 ديسمبر الحالي، أما المباراة الثانية مع الشرقية فجاءت يوم الأحد القادم الموافق 24 ديسمبر الحالي، فقد حدد لها سابقًا يوم 24 ديسمبر الحالي 2016، كما قررت الاتحاد المصري، إن يلعب الزمالك باقي مبارياته المؤجلة في بداية شهر فبراير 2017 مع مصر للمقاصة وطلائع الجيش.

يطمع فريق الشرقية في تحقيق نتيجة إيجابية والخروج من المباراة بأي مكاسب سواء الثلاث نقاط أو على الأقل نقطة التعادل أمام الزمالك التي ستكون بطعم الفوز بالنسبة لهم وستكون حافزًا ودفعة معنوية للاعبين لتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.

الشرقية يعاني من تدهور كبير في النتائج وضعته في موقف حرج في جدول الترتيب غير أن الأيام القليلة الماضية شهدت استقالة مديره الفني علاء عبد العال.



ويدخل الزمالك المباراة محتلًا المركز الثالث برصيد 31 نقطة بينما يحتل الشرقية المركز الأخير برصيد 8 نقاط.

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الزمالك يدخل المباراة من غيابات عديدة على رأسها محمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد ومحمود دونجا للإيقاف بالإضافة إلى أيمن حفني للإصابة.

في المقابل يطمع فريق الشرقية في تحقيق نتيجة إيجابية والخروج من المباراة بأي مكاسب سواء الثلاث نقاط أو على الأقل نقطة التعادل أمام الزمالك التي ستكون بطعم الفوز بالنسبة لهم وستكون حافزًا ودفعة معنوية للاعبين لتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.

ويعاني الشرقية من تدهور كبير في النتائج وضعته في موقف حرج في جدول الترتيب غير أن الأيام القليلة الماضية شهدت استقالة مديره الفني علاء عبد العال.

ويدخل الزمالك المباراة محتلًا المركز الثالث برصيد 31 نقطة بينما يحتل الشرقية المركز الأخير برصيد 8 نقاط.

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