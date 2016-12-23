مباشر مباراة ميلان و يوفنتوس في السوبر الإيطالي الجمعة 23 – 12 – 2016 , يوفنتوس و ميلان on December 23, 2016

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تقام مباراة ميلان ويوفنتوس في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد على لقب السوبر الإيطالي.

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يعيش يوفنتوس فترة من التألق خلال الفترة الحالية، حيث نجح في تحقيق ثلاث انتصارات متتالية خلال الجولات الثلاث الأخيرة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي، كان آخرها على حساب روما ببهدف نظيف، ليصل البيانكونيري إلى الفوز الرابع عشر له بالبطولة التي يحمل لقبها، مكنه من توسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى سبع نقاط.

ويعاني يعاني فريق ميلان حالياُ من تذبذب المستوى وتراجع النتائج، فبعد أن كان يشارك الروسونيري فريق روما المركز الثاني، حقق فوز وحيد خلال الجولات الثلاث الأخيرة وتعادل وخسر في اللقائين الآخرين، مما أدى إلى تراجعه في الترتيب إلى المركز الخامس، ورصيده 34 نقطة فقط بفارق تسع نقاط عن المتصدر.

كان للفريقان مباراة وحيدة هذا الموسم، خلال مواجهات الدوري الإيطالي، وتحديداً ضمن مباريات الجولة التاسعة على ملعب يوفنتوس أرينا، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف، وهذه هي المواجهة الثانية بينهما هذا الموسم، والتي يسعى ميلان خلالها للثأر من منافسه، في حين يسعى يوفنتوس لتأكيد تفوقه. يوفنتوس يسعى أيضاً لتأكيد انفراده بصدارة ترتيب الأندية التي حقق اللقب، بسبعة ألقاب، في الوقت الذي حقق ميلان ستة ألقاب فقط، مما يعني أن تفوقه على البيانكونيري سيمكنه من معادلة رقم يوقنتوس ومشاركته كأكثر الأندية تحقيقاً للقب السوبر الإيطالي. يوفنتوس حامل لقب السوبر، خاض المباريات الأربع الأخيرة للسوبر الإيطالي، حقق خلالها ثلاثة ألقاب بثلاثة انتصارات اثنتين منها فاز خلالها على لاتسيو وتوج باللقب، واثنتين أمام نابولي خسر إحداهما وفاز بالأخرى، فيما كان آخر لقب لميلان عام 2011 على حساب جاره إنتر ناسيونالي بهدفين مقابل هدف وحيد.

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ترقبوا اليوم الحمعة ، واحدة من أهم المباريات العالمية وإحدى مباريات القمة، والتي ستجمع بين فريقي يوفنتوس الإيطالي و ميلان الليلة.

ملعب جاسم بن حمد بنادي السد القطري يحتضن المباراة التي ستجمع بين الفريقين والتي ستنطلق السادسة ٦ بتوقيت القاهرة، والتي تحدد بطل لقب كأس السوبر الإيطالي 2016. نقل مباشر ميلان ويوفنتوس,

مباراة يوفنتوس وميلان – لمباراة مهمة للفريقين، حيث يطمع كل منهما في الفوز باللقاء وحصد اللقب على حساب الآخر.

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