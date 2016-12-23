مباشر مباراة الشارقة و دبا الفجيرة اليوم دوري الخليج العربي الجمعة 23-12-2016 on December 23, 2016

مباشر مباراة الشارقة و دبا الفجيرة اليوم دوري الخليج العربي الجمعة 23-12-2016, دوري المحترفين الإماراتي – 2016 / 2017 – الدور الأول.

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فريق الشارقة يستضيف الخامسة إلا عشر دقائق اليوم الحمعة دبا الفجيرة في مواجهة صعبة للفريقين ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدور الأول من دوري الخليج العربي لكرة القدم ما يجعلها غاية في الأهمية. حيث تعمل جميع الفرق على ختام هذه المرحلة, رابط مباراه الشارقه ودبا الفجيره بث مباشر 23-12-2016 ,استاد نادي الشارقة, مشاهدة مباراة بث مباشر بتاريخ 23-12-2016.

الشارقة ويفقد في المباراة جهود ٤ من لاعبيه الأساسيين، هم: عبدالله غانم، وفايز جمعة، ومحين خليفة، والمحترف الكوري الجنوبي سونغ مين، الذي سيقوم النادي باستقطاب لاعب آخر في مكانه خلال الانتقالات الشتوية، بجانب أن الصورة لم تتضح بشأن إمكانية مشاركة كل من البرازيلي ديغاو، وشاهين عبدالرحمن، بعدما غابا فترة طويلة بسبب الإصابات.

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جميع الفرق تعمل لنهاية هذه المرحلة بحصيلة جيدة من النقاط خاصة فريق الشارقة الذي عاني كثيراً في الدور الثاني من الموسم الماضي بسبب هزائمه في الدور الأول ويعمل الفريق على عدم تكرار الموقف نفسه في الموسم الحالي، وتحمل المباراة شعار التعويض بعد خسارة الملك أمام العين، والنواخذة أمام الوحدة في الدوري.

فريق الشارقة يواجه الجمعة بتدريبات تحت قيادة مدربه دونيس الذي عمل على تصحيح أخطاء الجولات السابقة خاصة التي حدثت أمام فريق العين التي خسرها رغم الفرص الكثيرة التي سنحت للاعبيه هو الأمر الذي فسر بسلبية هجومه في ترجمة الفرص لأهداف خاصة من الدولي ريفاس.

دونيس ركز تصحيح الأخطاء الدفاعية التي تلازم الفريق منذ بداية الدوري.

اللاعبون يخوضون مباراة اليوم بمعنويات عالية بعد العرض الجيد الذي قدموه أمام الوحدة في الجولة الماضية، والتي خسرها المدرب الجديد كاميلي في أول ظهور له هذا الموسم بدوري الخليج العربي.

الشارقة / دبا الفجيرة، الساعة 4:50 من اليوم، في الجولة 13 من دوري الخليج العربي، ويدخل «الملك» المباراة في ظروف صعبة، إذ يعاني غيابات كثيرة ومؤثرة، بسبب الإصابات والإيقافات، ما تسبب في إرباك حساباته، وتعد المباراة مهمة للطرفين اللذين يمران بظروف متشابهة، ويسعى كلاهما للابتعاد من دائرة الخطر، خصوصاً الشارقة صاحب الأرض والجمهور، الذي يأمل إيقاف نزيف النقاط من خلال الفوز في مباراة اليوم، بعدما تجمد رصيده عند 13 نقطة، محتلاً المركز العاشر، بعد تعرضه لسبع خسائر، كان آخرها أمام العين في الجولة الماضية. من جانبه، يحتل دبا المركز قبل الأخير برصيد خمس نقاط، ويسعى للهروب من القاع، بعدما بات مهدداً بالهبوط لـ«الهواة».

الشارقة: محين خليفة وسونغ مين وعبدالله غانم وفايز جمعة.

دبا: إدريس فتوجي ودانيلو.

ويفقد الشارقة في هذه المباراة جهود أربعة من لاعبيه الأساسيين، هم: عبدالله غانم، وفايز جمعة، ومحين خليفة، والمحترف الكوري الجنوبي سونغ مين، الذي سيقوم النادي باستقطاب لاعب آخر في مكانه خلال الانتقالات الشتوية، بجانب أن الصورة لم تتضح بشأن إمكانية مشاركة كل من البرازيلي ديغاو، وشاهين عبدالرحمن، بعدما غابا فترة طويلة بسبب الإصابات.

مدرب الشارقة دونيس سيضطر للدفع بالبدلاء لسد النقص الكبير في التشكيلة الأساسية.

الشارقة خسر أمام دبا في الجولة الأخيرة للدور الأول في الموسم الماضي بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما تعادلا دون أهداف في لقاء الإياب.

وتعرض دبا لضربات موجعة وخسائر كبيرة، ويعوّل كثيراً على استغلال الظروف التي يعيشها الشارقة بتحقيق الفوز الأول له على حسابه، وتكرار سيناريو الموسم الماضي.

عبّر مدرب الشارقة، اليوناني جورجيوس دونيس، عن انزعاجه الشديد من الإصابات التي لحقت بأعمدة الفريق، وكان آخرها المدافع عبدالله غانم، مؤكداً أن الفريق يفتقد عدداً كبيراً من لاعبيه الأساسيين، الذين يعانون إصابات مختلفة، ولفترات طويلة، واصفاً مباراة اليوم بالصعبة والمهمة والحساسة، معتبراً أن دبا لن يكون خصماً سهلاً، خصوصاً أن ظروف الفريقين متشابهة. وقال دونيس في مؤتمر صحافي: «الشارقة يستحق مركزاً أفضل من مركزه الحالي»، وطالب دونيس لاعبيه بالتحكم في المباراة، واستغلال الفرص، وتحويلها إلى أهداف.

مباشر مباراة الشارقة و دبا الفجيرة اليوم دوري الخليج العربي الجمعة 23-12-2016.

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