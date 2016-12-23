مباشر مباراة الداخلية و الجونة كأس مصر الجمعة 23 /12 /2016 on December 23, 2016

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تقام اليوم 3 لقاءات فى منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر، حيث يلتقى طلائع الجيش مع كهرباء الإسماعيلية، والداخلية مع الجونة، ووادى دجلة مع فاركو.

اليوم متستكمل نافسات الدور الـ32 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم، حيث يلتقى كل من الداخلية والجونة، على ملعب كلية الشرطة.

أشرف قاسم المدير الفنى لفريق الداخلية إيسعى لى الفوز بنقاط اللقاء، والصعود لدور الـ16، لتثبيت أقدامه بعد أن تولى المهمة الفنية له مؤخرًا، بينما يحاول الجونة، ترك بصماته فى المسابقة بعد أن هبط للقسم الثانى الموسم قبل الماضى .

الجونة تعادل مع أخميم فى الدور التمهيدى من المسابقة، بهدفين لكل فريق، حتى تم اللجوء إلى ركلات الجزاء، لينتهى اللقاء بفوز الجونة وصعوده بنتيجة 4/2 اخبا رالرياضة اليوم الجيش وكهرباء الاسماعيلية الداخلية والجونة, دجلة وفاركو, كأس مصر.

مباراة الجيش وكهرباء الإسماعيلية تقام مباراة طلائع الجيش مع كهرباء الإسماعيلية على استاد جهاز الرياضة العسكرى، فى الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة، ومن المقرر أن يخوض الجيش اللقاء بالبدلاء لإراحة عدد من لاعبيه الأساسيين وتجربة البعض الآخر البعيد عن المشاركة منذ انطلاق مسابقة الدورى. مباراة الداخلية مع الجونة تقام مباراة الداخلية مع الجونة على استاد كلية الشرطة فى تمام الثانية والنصف ظهرًا عصر اليوم الجمعة، وكان الجونة قد صعد لهذا الدور بعد تغلبه على أخميم فى الدور التمهيدى بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح. مباراة وادى دجلة مع فاركو تقام مباراة وادى دجلة مع فاركو على استاد القاهرة الدولى، فى تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الجمعة، ويسعى ميدو المدير الفنى لدجلة، إلى اقتناص نقاط المباراة، وتعويض نتائجه السيئة فى الدورى، حيث خسر أمام طنطا ثم تعادل أمام الداخلية. تنقل مباريات اليوم الجمعة قناة أون سبورت .

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