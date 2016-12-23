مباشر مباراة طلائع الجيش و كهرباء الإسماعيلية الجمعة ٢٣-١٢-٢٠١٦ كأس مصر on December 23, 2016

طلائع الجيش يلتقي كهرباء الإسماعيلية، في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة، ضمن مباريات دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر.

مباشر مباراة طلائع الجيش و كهرباء الإسماعيلية الجمعة ٢٣-١٢-٢٠١٦ كأس مصر.

كهرباء الإسماعيلية سبق و تأهل إلى دور الـ 32، بعدما تغلب على نظيره بورفؤاد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

اللقاظ بين فريق طلائع الجيش مع كهرباء الإسماعيلية ياتي إطار منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر، ويقام اللقاء باستاد جهاز الرياضة العسكرى.

مباشر مباراة طلائع الجيش و كهرباء الإسماعيلية الجمعة ٢٣-١٢-٢٠١٦ كأس مصر.

أحمد سامى المدير الفنى لطلائع الجيش قرر الاستعانة بالبدلاء خلال المباراة لإراحة عدد من لاعبيه الأساسيين وتجربة البعض الآخر البعيد عن المشاركة منذ انطلاق مسابقة الدورى، خاصة أن مباريات الموسم الحالى مضغوطة ويحتاج الفريق لجميع اللاعبين .

و كهرباء الاسماعيلية صعد لدور الـ32 بعد تغلبه على بور فؤاد بنتيجة 3/2 فى الدور التمهيدى .

الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش يستضيف كهرباء الإسماعيلية في الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة، على ملعب جهاز الرياضة ضمن لقاءات دور الـ٣٢ بكأس مصر.

مباشر مباراة طلائع الجيش و كهرباء الإسماعيلية الجمعة ٢٣-١٢-٢٠١٦ كأس مصر.

يانل فريق الطلائع بقيادة أحمد سامي بالفوز بتلك المواجهة للصعود لدور الـ١٦ومواصلة عروضه ونتائجه الجيدة بالدوري الممتاز.

و كهرباء الإسماعيلية يطمع في العودة بتذكرة الصعود للدور التالي.

مباشر مباراة طلائع الجيش و كهرباء الإسماعيلية الجمعة ٢٣-١٢-٢٠١٦ كأس مصر

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