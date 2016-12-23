زيادة الطول 5 سم في أسبوعين فقط بالتمارين.. صور on December 23, 2016

زيادة الطولغريب ذلك العلم الذي يجعل الأمر المستبعد من حياتنا بأن يصبح ممكناً ، الكثير منا يتمني أن يحصل على طول أكثر مما هو عليه الآن وخاصة من يعانون من قصر القامة ، ولذلك سنناقش في هذا المقال تمارين زيادة الطول حتى 5 سم وستلاحظ ظهور النتيجة خلال أسبوعين فقط من بداية الالتزام بتلك الطريقة التي تعتمد على أنواع معينة من التمارين الرياضية وسوف نستفيض في شرحها بالتفصيل.

كيفية القيام بـ تمارين زيادة الطول

1. تمرين تحول الحوض

قم بالاستلقاء على ظهرك مع ثني الركبة، ثم قم برفع منطقة الحوض لأعلى ولأسفل فتقوم بإرخاء عضلات الظهر التي تسبب انحنائه، مما يجعل الظهر مستقيماً وبذلك تساهم في زيادة طولك وتعتبر هذه الطريقة من أفضل تمارين زيادة الطول .

2. تمرين التمدد

خذ وضعية الجلوس و مدد ساقيك ، ثم قم بمد يديك لتلامس قدميك قدر الإمكان، ثم قم برفع جذعك حتى يصبح جسمك في وضع مستقيم مع رفع ذراعيك لأعلى واثبت بهذا الشكل لمدة 50 – 60 ثانية وكرر هذه الحركات مرة بعد مرة.

فوائد تمارين التمدد:

هذه التمارين تقلل الإجهاد الذي ينتج عن تمرينات أخرى رفع الأثقال، ولأنها تستهدف العمود الفقري فتساعد على تقويم الانحناء به، وهذا يجعل الجسم أكثر مرونة وأسرع في نمو العظام ، وتعتبر تمارين التمدد من أنجح تمارين زيادة الطول .

3. تمرين الدوران الذاتي

استلقِ على ظهرك مع فرد الذراعين فوق الرأس، شد الذراعين بقوة فوق الكتف وقم برفع الجزع والرأس باستقامة واحدة مع الذراعين، هذا التمرين يساعد على استقامة أي انحناء أخر في العمود الفقري، وبالتالي يؤدي إلى زيادة الطول.

4. تمرين الكوبرا

استلقِ على بطنك واجعل يديك مستقرة تحت كتفيك مباشرة، خذ زفير بهدوء بحيث تعمل عضلات بطنك على دعم العمود الفقري ، توجه بوركيك تجاه الأرض، ثم قم بإطالة جذعك بينما تبقي وركيك ثابتين، حاول البقاء في هذا الوضع لمدة 15 – 30 ثانية، قم بسلاسة بخفض الجزء العلوي من جسمك إلى الأرض ، ومدد العمود الفقري. إذا شعرت بأي ضيق باستخدام هذه الحركة، أوقفها فورا واستشر الطبيب .

5. تمرين الوثبة

ارقد كما بالشكل على بطنك ووجهك لأسفل وذراعيك بجانبك ثم أطلق زفيرك وارفع صدرك لأعلى بدون ثني الظهر، بمعني رفع الصدر لأعلى وللأمام وبعد نهاية التمرين قُم وقف باستقامة ومارس ذلك التمرين باستمرار.

6. تمرين امتداد الطاولة

هذا التمرين مفيد جدا ولكن يمكن أن تحدث به إصابة لذا انتبه جيدا عند القيام به، اجلس على الأرض و مدد ساقيك باستقامة أمامك، ضع راحتي يديك على الأرض بالقرب من فخذيك ثم الصق ذقنك على صدرك ، القِ رأسك إلى الوراء قدر الإمكان وحافظ على ذراعيك متوازيين، قم برفع جسمك بحيث ترتفع أردافك عن الأرض وركبتيك تشكل زوايا 90 درجة وجذعك وفخذيك في وضع مستقيم وموازيان للأرض، واستمر على هذا الوضع لمدة 8 – 20 ثانية .

ضع يديك على الحائط أمامك ، انقل إحدى ساقيك أقرب إلى الحائط مع الحفاظ على قدمك الأخرى ثابتة على الأرض ولا تحركها، إذا كنت لا تشعر بأن ساقك تتمدد تحرك قليلا بعيدا عن الجدار وحاول مرة أخرى .

تمدد وتر العرقوب ( بين الساق والكعب ):

خذ نفس الوضع السابق ولكن مع ثني ركبتك الخلفية قليلا حتى تشعر بشد وتمدد العرقوب.

8. تمرين العقلة

تعلق على عمود أفقي قوي باستخدام ذراعيك ليصبح عمودك الفقري ممتد إلى الخارج، اثبت على هذا الوضع لمدة 10-20 ثانية، كرر هذا التمرين 5 – 10 مرات .

هناك أيضا وضع عقلة القرد وفيها مقاومة للجاذبية الأرضية أكثر، حيث تقوم بثني ركبتيك ليتمدد عمودك الفقري وارخاء الجزء العلوي من الجسم والبقاء على هذا الوضع 10 – 20 ثانية ثم التكرار لـ 10 مرات ، يمكنك أن تضيف أوزان إلى كاحليك بمجرد اتقانك لهذا التمرين.

تمرين العقلة من أشهر تمارين زيادة الطول وأكثرها فعالية ويمكن للكبار والصغار القيام به، ومع الانتظام عليه يصبح الجسم في شكل أكثر لياقة و نشاط.

9. تمرين الطاولة المقلوبة

القيام بهذا التمرين يتم على طاولة معكوسة ويجب عليك استشارة المدرب أو الطبيب قبل القيام بهذا التمرين، كل ما في هذا التمرين أنه يجعل جسمك ممدد بكامله رأسا على عقب فيساعد على شد العمود الفقري وتقويم الانحناء.

10. أوزان الكاحل

تستخدم أوزان الكاحل لزيادة الطول بتعزيز غضاريف الركبة وتطورها واستخدامها بانتظام يمكن أن تأتي بنتائج جيدة.

11. تمرين ركلة الساق

وتشبه ركلة كرة القدم ، قم برفع ساقك حتى 2 – 3 أقدام بعيدا عن الأرض ثم اركلها عاليا قدر الإمكان، يجب الحرص على عدم الركل بقوة لتجنب الألم.

12. ممارسة السباحة

يمكن القيام بتمارين بسيطة جدا وأنت ممد على سطح الماء ، لذلك تستلزم تعلم السباحة واتقانها أولا.

هل يمكن زيادة الطول بعد البلوغ من 18 – 23 سنة ؟

تمرين العقلة مناسب جدا في هذه المرحلة بالإضافة إلى:

تمرين الوقوف ممدد الذرعين لأعلى 3 مرات لمدة 10 ثواني

تمرين نط الحبل 4 مرات لمدة 20 ثانية

هذه التمارين وحدها لن تعود بفائدة كبيرة لذلك يجب القيام بتخفيف الضغط على العمود الفقري، والإجابة تتلخص في السباحة والنوم وتمرين العقلة، وهناك بعض الخطوات التي يجب عليك القيام بها لتخفيف الضغط على العمود الفقري:

مارس تمرين العقلة لـ 3 دقائق يوميا بعد الاستيقاظ مباشرة وقبل النوم مباشرة.

مارس السباحة مرتين في الأسبوع لمدة 20- 30 دقيقة، لأن الجاذبية الأرضية تنعدم تحت الماء فيخف الضغط على العمود الفقري نهائيا خاصة مع السباحة على الصدر.

النوم على الظهر 8 أو 10 ساعات يوميا.

بالتأكيد هذه التمارين لن تعطيك طولاً مفرطاً ولن يغير من طول العظام بقدر ما أنه يجعل جميع الانحنائات والمفاصل مستقيمة مما يجعل الجسم يبدوا مشدوداً و بالتالي زيادة الطول عدة سنتيمترات قليلة ولكن هذة السنتيميترات القليلة ستعطيك إحساساً بالثقة بالنفس والمزيد من الطاقة الإيجابية.

قم بممارسة التمارين بشكل يومي ولمدة لا تقل عن شهر حتي تجد النتيجة المرجوة في أسرع وقت.

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