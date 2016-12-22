مباشر مباراة ناسيونال ماديرا بوافيستا الخميس 22-12-2016 الدوري البرتغالي on December 22, 2016

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يخوض فى السابعة مساء اليوم الخميس، فريق ناسيونال ماديرا، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصرى على غزال، مع بوافيستا بملعب ماديريا، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى البرتغالى.

ويحتل ناسيونال ماديرا المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة، وراء بوافيستا صاحب المركز الرابع عشر بفارق ثلاث نقاط.

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نـادي ناسيونال ماديرا أحد أشهر الانديه البرتغالـيه على الإطلاق.. النادي المؤسس في 8 / 12 / 1910 م في الجزيرة البرتغاليه ماديرا وبضاحية فونشال البرتغاليه بالتحديد، يتميز هذا النـادي بشعار مشابه لأحد أقوى الانديه الإنجليزية مانشيستر يونايتد.. ويكتسي لاعبي نادي باللونين المخططين الأبيض والأسود.. حيث يعتبر هما اللونين الدارجين والابرز في زي نادي ناسيونال ماديرا.. وقد تم اعتماد النادي بلوائح الكره البرتغاليه والانديه رسمياًً في عام التاسيس ذاته، وقد صعد هذا النادي

لـ الدوري الممتاز لأول مره في موسم 1999-2000 م ولم يهبط لدرجه الثانية من ذاك الموسـِِم.. بدا نادي ناسيونال مـاديرا

يصنع لنفسه بريقاًً في المواسم الأخيرة، حيث ضمن التاهل لبطولة كأس الاتحاد الاوربى لـ ثلاث مرات، ويعبتر تحقيق النـادي

لمركز الـرابع في موسم 2003 / 2004 أبرز إنجازات النادي على الإطلاق.. ضمن النادي كثيراً من الاساطير منهم الاوفياء ومنهم



من مثل ناسيونال ماديرا للعبور بالانديه الكبيرة بـ البرتغال.. على غرار باولو اسونسـاو وآدريانو لوزادا الذان انتقلا لبورتو بعدذلك.. والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لعب موسمين لـ نادي جزيرته الشهيرة ما بين عامي (1995-97)..فيما يعتبر جوزيه بيسيرو أحد ابرز رؤساء النادي وقد تراس النادي لـ 4 سنوات متتالية افترقت ما بين القرن الماضي والحالي.

نـادي ناسيونال ماديرا أحد أشهر الانديه البرتغالـيه على الإطلاق.. النادي المؤسس في 8 / 12 / 1910 م في الجزيرة البرتغاليه ماديرا وبضاحية فونشال البرتغاليه بالتحديد، يتميز هذا النـادي بشعار مشابه لأحد أقوى الانديه الإنجليزية مانشيستر يونايتد.. ويكتسي لاعبي نادي باللونين المخططين الأبيض والأسود.. حيث يعتبر هما اللونين الدارجين والابرز في زي نادي ناسيونال ماديرا.. وقد تم اعتماد النادي بلوائح الكره البرتغاليه والانديه رسمياًً في عام التاسيس ذاته، وقد صعد هذا النادي

لـ الدوري الممتاز لأول مره في موسم 1999-2000 م ولم يهبط لدرجه الثانية من ذاك الموسـِِم.. بدا نادي ناسيونال مـاديرا

يصنع لنفسه بريقاًً في المواسم الأخيرة، حيث ضمن التاهل لبطولة كأس الاتحاد الاوربى لـ ثلاث مرات، ويعبتر تحقيق النـادي

لمركز الـرابع في موسم 2003 / 2004 أبرز إنجازات النادي على الإطلاق.. ضمن النادي كثيراً من الاساطير منهم الاوفياء ومنهم

من مثل ناسيونال ماديرا للعبور بالانديه الكبيرة بـ البرتغال.. على غرار باولو اسونسـاو وآدريانو لوزادا الذان انتقلا لبورتو بعد

ذلك.. والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لعب موسمين لـ نادي جزيرته الشهيرة ما بين عامي (1995-97)..

فيما يعتبر جوزيه بيسيرو أحد ابرز رؤساء النادي وقد تراس النادي لـ 4 سنوات متتالية افترقت ما بين القرن الماضي والحالي.

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