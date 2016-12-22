مباشر مباراة فيورنتينا و نابولي الخميس 22-12-2016 الدوري الإيطالي on December 22, 2016

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مباشر مباراة فيورنتينا و نابولي الخميس 22-12-2016 الدوري الإيطالي

على صعيد آخر فان روما أطاح بشكل كبير بآماله في المنافسة على اللقب، بعدما خسر في لقاء الجولة الماضية بهدف نظيف على ملعب يوفنتوس أرينا، مما أتاح الفرصة للبيانكونيري بتوسيع الفارق إلى سبع نقاط من جديد مع أقرب ملاحقيه وهم رجال سباليتي، مما سيجعل الأمور صعبة في ظل قدرة يوفنتوس على تحقيق الانتصارات في ظل تراجع مستواه. ويحتل روما حالياً المركز الثاني خلف يوفنتوس برصيد خمس وثلاثون نقطة، حققها من إحدى عشر انتصاراً وتعادلين.

فيما تقلى ذئاب العاصمة أربعة هزائم خلال السبع عشرة مباراة التي خاضها، حيث يأمل الفريق في تعديل أوضاعه في مواجهة كييفو فيرونا الذي يحتل المركز العاشر في منتصف الجدول. فريق فيرونا لن يكون المنافس الصعب أمام روما، حيث حقق الفريق سبعة انتصارات فقط، وتلقى ستة هزائم وهو رقم كبير للغاية، فيما خرج الضيوف بنتيجة التعادل خلال أربع مباريات، وهو ما يير إلى أن المبارات لن تكون صعبة بشكل كبير على رجال سباليتي، الذين يأمون في تقليص الفارق مع المتصدر في ظل تأجيل مواجهته بالجولة الثامنة عشر.

روما يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات من جديد بعد أن توقفت انتصاراته الثلاثة بالهزيمة أمام يوفنتوس، حيث يدخل لاعبيه المباراة بمعنويات أقل، في الوقت الذي يدخل منافسه وضيفه بمعنويات رائعة حيث خرج كييفو فيرونا بانتصارين متتاليين خلال الجولتين الأخيرتين، على حساب كل من باليرمو وسامبدرويا. ويسعى كييفو فيرونا لفك الشراكة مع مع تورينو الذي يمتلك نفس رصيد الخمس وعشرون نقطة، خاصة وأن سابقيه تورينو وفيورنتينا تنتظرهما مواجهتين قويتين أمام جنوى نابولي على الترتيب، مما قد يعطل أحدهما أو كلاهما ويتيح الفرصة لمنافس روما في التقدم بشكل أكبر في جدول الترتيب إذا نجح في تحقيق نتيجة إيجابية.

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