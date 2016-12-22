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مباشر مباراة بني ياس وأهلي دبي في الساعة 6 من مساء الخميس في إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإماراتي، ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 22 نقطة، ويأتي بني ياس في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

بني ياس مع الأهلي في مواجهة لا تحتمل خسارة أي نقاط جديدة للفريقين، في الساعة الثامنة من مساء اليوم، على ملعب بني ياس في الشامخة بأبوظبي، ضمن مباريات الجولة الـ13 من دوري الخليج العربي، إذ يبدو «السماوي» في أسوأ فتراته بتذيله لائحة ترتيب الدوري وفي رصيده أربع نقاط، بينما لا يقدم «الفرسان» أفضل مستوياته، وتعثر في الجولة الماضية أمام اتحاد كلباء، وبات رصيده 22 نقطة.

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بني ياس و الأهلي الخميس 22-12-2016 دوري الخليج العربي الاماراتي ويدخل الأهلي المباراة طمعاً في النقاط الثلاث التي يعرف «الفرسان» أهميتها مع اقتراب الدور الأول للدوري من نهايته، وفي تدعيم موقف الفريق من رحلته، للحفاظ على الدرع الذي توج به الموسم الماضي، إلى جانب أهمية الفوز في تدعيم معنويات الفريق، بعد خسارته نقطتين ثمينتين على ملعبه في الجولة الماضية، بالتعادل السلبي مع اتحاد كلباء.

الأهلي ملك رصيده 22 نقطة من 11 مباراة يحتل بهم المركز الرابع، وتمنى جماهير الأهلي النفس، بفك عقدة بني ياس، الذي لم يستطع الأهلي التفوق عليه منذ نحو العامين سواء على ملعبه أو خارج ملعبه، بما فيها اللقاء الأخير الذي جمع بين الفريقين في ضيافة الأهلي، وانتهى بالتعادل السلبي في كأس الخليج العربي.

مباشر مباراة بني ياس و الأهلي الخميس 22-12-2016 دوري الخليج العربي الاماراتي

المدرب عن المباراة السابقة أمام الإمارات والتي خسرها الفريق بستة أهداف نظيفة، اشار إلى أنه دفع بمجموعة من اللاعبين الشباب في المباراة بحثاً عن الانتصار، ورفض المدرب تحميل اللاعبين مسؤولية الخسارة، مضيفاً أن المخاطرة جزء من كرة القدم وأن هدفه كان تحسين صورة الفريق.

غوميز كشفلاعن معاناة الفريق من بعض النقص بسبب استمرار غياب دادا وعبد السلام، ويضاف إليهم ديدا الموقوف، بجانب عدم وضوح الرؤية حول فيصل الخديم ومحمد حسين خوري وحسن الشاطري، وعن دانيل هرنانديز قال المدرب أنه يعاني من الإرهاق، ويجب التأكد من اكتمال جاهزيته قبل الدفع به في المباريات.

مباشر مباراة بني ياس و الأهلي الخميس 22-12-2016 دوري الخليج العربي الاماراتي

الروماني اولاريو كوزمين المدير الفني للأهلي أن يدخل بني ياس مباراة اليوم بدوافع كبيرة سعياً لتحسين صورته أمام جماهيره، وبحثاً عن انتصار يعيد الثقة إلى اللاعبين، ووصف كوزمين المباراة بالصعبة مؤكداً أن فريقه سيقاتل من أجل تحقيق الفوز والظفر بالعلامة الكاملة.

وتحسر كوزمين على خسارة الأهلي لأربع نقاط على أرضه، قال إنها كانت كفيلة ليحتل الفريق الصدارة، ولفت مدرب الأهلي إلى العقبات الكثيرة التي تعترض طريق الأهلي في البطولة، واعداً بالعمل على إيجاد حلول لكل المشاكل والسعي لوضع الفريق في المكان اللائق به.

كوزمين اعتبر غياب روبيرو مؤثراً، مشيراً إلى أنه لاعب قادر على صناعة الفارق، مضيفاً أن روبيرو أخطأ ويجب أن يتحمل نتيجة خطأه، وشكا المدرب من الغيابات، لافتاً إلى عدك مشاركة ماجد حسن الموقوف، وهيكل الذي يعاني من مشاكل صحية، إضافة إلى ريبرو، وعدم وضوح الرؤية حول سالمين، وتحدث كوزمين عن غياب ليما مبيناً أنه لاعب مميز لكن الإصابة في الركبة حرمت الفريق من جهوده، ويحتاج لفترة راحة يبدأ بعدها التأهيل.