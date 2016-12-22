مباشر مباراة الغرافة و الخريطيات بث مباشر الخميس 22-12-2016 دوري نجوم قطر on December 22, 2016

موعد مباراة الغرافة والخريطيات اليوم 22/12/2016 في الدوري القطري والقنوات الناقلة مباشر مباراة الغرافة و الخريطيات بث مباشر الخميس 22-12-2016. دوري نجوم قطر







مباراة الغرافة والخريطيات الاسبوع ا13 من الدوري القطري وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت قطر و السعودية وذلك على ملعب استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة ويذكر ان فريق الغرافة يحتل المركز الرابع في الدوري برصيد ثلاثة وعشرين نقطة ويرغب في الفوز بمباراة اليوم ليرتقي للمركز الثالث في الدوري بينما يحتل فريق الخريطيات المركز الثالث عشر في الدوري برصيد تسع نقاط ويرغب هو الاخر في الفوز بمباراة اليوم والحصول على نقاط المباراة الثلاث ليرتقي لمراكز متقدمة في الدوري.

فريق الغرافة يحتل المركز 4 في الدوري برصيد 23 نقطة حيث لعب اثنى عشر مباراة حتى الان في الدوري فاز في سبع مباريات حصل منها على واحد وعشرين نقطة بينما تعادل في مبارتين حصل منها على نقطتين وخسر في ثلاث مباريات ليصبح رصيده ثلاثة وعشرين نقطة في المركز الرابع في الدوري ويرغب الفريق اليوم في الفوز بالمباراة والحصول على نقاط المباراة الثلاث من أجل الارتقاء للمركز الثالث في الدوري.

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