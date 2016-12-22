مباشر مباراة الظفرة و الجزيرة الخميس 22-12-2016 دوري المحترفين الإماراتي on December 22, 2016

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مباشر مباراة الظفرة و الجزيرة 22-12-2016 الدوري الاماراتي.

مباشر مباراة الظفرة و الجزيرة الخميس 22-12-2016 دوري المحترفين الإماراتي

لقاء الظفرة والجزيرة، على استاد حمدان بن زايد آل نهيان بمدينة زايد بالمنطقة الغربية، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة الأخيرة في الدور الأول لدوري الخليج العربي للمحترفين، لقاء لتأكيد الصحوة التي يعيشها فارس الغربية حالياً، بعد مواصلة نتائجه الإيجابية منذ الجولة الخامسة، بتحقيقه ستة انتصارات وتعادل واحد وخسارة واحدة.

ثانى مباراة اليوم يستضيف فيها فريق الظفرة نظيره فريق الجزيرة على ارضيه استاد حمدان بن زايد بنادي الظفرة فى تمام الساعه الثالثة الا خمس دقائق عصراً بتوقيت القاهرة وفلسطين والساعه الرابعه الا خمس دقائق بتوقيت السعودية وقطر والساعه الخامسة الا خمس دقائق بتوقيت الامارات وعمان والساعه الثانية الا خمس دقائق بتوقيت المغرب



مباشر مباراة الظفرة و الجزيرة الخميس 22-12-2016 دوري المحترفين الإماراتي

مشاهدة مباراة الظفرة والجزيرة بث مباشر 22-12-2016 دوري الخليج العربي

مباراة الظفرة والجزيرة، الذي ستقام بينهما في الرابعة و55 دقيقة من مساء اليوم على استاد حمدان بن زايد آل نهيان بمدينة زايد بالمنطقة الغربية، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة الأخيرة في الدور الأول لدوري الخليج العربي للمحترفين، لقاء لتأكيد الصحوة التي يعيشها فارس الغربية حالياً، بعد مواصلة نتائجه الإيجابية منذ الجولة الخامسة، بتحقيقه ستة انتصارات وتعادل واحد وخسارة واحدة ليجمع بذلك 19 نقطة، ليقفز بها من المركز الأخير في الأسابيع الأولى، ليحتل حالياً المركز السادس، والذي يعتبر أفضل مركز له منذ مشاركته في دوري المحترفين، وفوزه اليوم على الجزيرة، قد يضعه في المركز الخامس، وإن كان ذلك يتوقف على نتيجة الوحدة مع الشباب.

ويعتبر هذا اللقاء بالنسبة «لفخر أبوظبي»، الرغبة في العودة لسكة الانتصارات والنتائج الإيجابية التي حققها منذ الجولة الأولى وحتى الجولة 11.

والتي حقق الفوز فيها 8 مرات وتعادل مرتين، ليؤهله ذلك لاحتلال الصدارة، ولكنه تعرض للخسارة لأول مرة في الجولة الماضية أمام النصر، وبالرغم من تلك الخسارة، إلا أنه ظل في الصدارة، مناصفة مع الوصل برصيد 26 نقطة، وبفارق الأهداف عنه، ويتطلع اليوم لطي تلك الصفحة والعودة لسكة الانتصارات، لينهي الدور الأول مستمراً في الصدارة.

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