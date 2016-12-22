مباشر مباراة السد والجيش الخميس 22-12-2016 دوري نجوم قطر منافسات الأسبوع ال13 on December 22, 2016

مباريات الجولة الـ 13 ضمن منافسات بطولة دوري نجوم قطر، حيث تقام اليوم أربع مواجهات قوية ، أبرزها قمة السد والجيش. ويستضيف فريق الجيش نظيره السد المتصدر على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي لخويا في قمة الجولة، حيث ستكون المباراة اختبار صعب للزعيم .

مباراة الجيش والسد تقام في الاسبوع الثالث عشر من الدوري القطري وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت قطر و السعودية وذلك على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي لخويا ويذكر ان فريق السد يحتل المركز الثاني في الدوري برصيد ثلاثين نقطة ويرغب في الفوز بمباراة اليوم ليرتقي للمركز الاول في الدوري بينما يحتل فريق الجيش المركزالثالث في الدوري برصيد ثمانية وعشرين نقطة ويرغب هو الاخر في الفوز بمباراة اليوم والحصول على نقاط المباراة الثلاث ليرتقي للمركز الثاني في الدوري.

مباشر مباراة السد والجيش الخميس 22-12-2016 دوري نجوم قطر منافسات الأسبوع ال13

فريق السد يحتل المركز 2 في الدوري برصيد 30 نقطة حيث لعب اثنى عشر مباراة حتى الان في الدوري فاز في تسع مباريات حصل منها على سبعة وعشرين نقطة بينما تعادل في ثلاث مباريات حصل منها على ثلاث نقاط ليصبح رصيده ثلاثين نقطة في المركز الثاني في الدوري ويرغب الفريق اليوم في الفوز بالمباراة والحصول على نقاط المباراة الثلاث من أجل الارتقاء للمركز الاول في الدوري.

مباشر مباراة السد والجيش الخميس 22-12-2016 دوري نجوم قطر منافسات الأسبوع ال13

الجيش يحتل المركز 3 في الدوري برصيد 28 نقطة حيث لعب اثنى عشر مباراة حتى الان في الدوري فاز في 9 مباريات حصل منها على سبعة وعشرين نقطة بينما تعادل في مباراة حصل منها على نقطة وخسر في مبارتين ليصبح رصيده ثماني وعشرين نقطة في المركز الثالث في الدوري ويرغب الفريق اليوم في الفوز بالمباراة والحصول على نقاط المباراة الثلاث من أجل الارتقاء للمركز الثاني في الدوري.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

المباراة بين الجيش والسد الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت قطر و السعودية وذلك على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي لخويا وتذاع المباراة على قناة بي ان سبورت وقناة الكأس الرياضية .

اذا يلاقي فريق السد نظيره الجيش في المباراة المقررة بينهما بالجولة 13 من عمر مباريات الدوري القطري للمحترفين “نجوم قطر”.

السد يتصدر جدول الدوري برصيد 30 نقطة بينما يقع الجيش في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، ويسعى كلاً منهما للفوز بالمباراة وتحقيق نتيجة إيجابية.

في الجولة ذاتها يلعب فريق الأهلي مع مضيفه مغيذر بينما يلاقي العربي نظيره أم صلال ويستضيف الغرافة في أخر مواجهات اليوم نظيره الخريطيات.

التعليقات