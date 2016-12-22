مباشر مباراة الأهلي و الإتفاق الخميس 22-12-2016 دوري جميل السعودي للمحترفين on December 22, 2016

يواجه فريق الأهلي نظيره فريق الإتفاق , وذلك ضمن الجولة الرابعة عشر من دور عبداللطيف جميل السعودي لكرة القدم في اللقاء الذي سيقام على ملعب (الجوهرة المشعة) .

مباشر مباراة الأهلي و الإتفاق الخميس 22-12-2016 دوري جميل السعودي للمحترفين

جماهير الكرة السعودية، تترقب مباراة الاهلي والاتفاق والتي تقام اليوم الخميس على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، في انطلاقة مرحلة الاياب بالجولة 14 من دوري جميل السعودي للموسم 2016/2017، حيث يأمل الاهلي الى الغودة الى منصة التتويج وتكرار تألقة في الموسم الماضي بالمنافسة للعام الجديد .

ويتطلع نادي الاهلي الى المحافظة على لقب البطولة بعد أن توج بها في الموسم الماضي بعد منافسة شديدة مع الهلال، بينما يسعى الاتفاق الى استعادة نغمة الانتصارات وتحسين صورتة بالاضافة الى تحسين ترتيبة في جدول ترتيب دوري جميل السعودي 2016 .

الاهلي تغلب على التعاون بصعوبة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بثلاثة اهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية، بينما تعادل الاتفاق امام الشباب بهدف نظيف على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) ضمن الدوري السعودي .

تنطلق بقية مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي اليوم الخميس ابرز تلك اللقاءات مباراة الاهلى والاتفاق بمدينة جدة معقل الاهلاوية في لقاء الاياب .



الاهلي السعودي يدخل بطموحات عالية لرفع عدد رصيده في دوي المحترفين في ظل التعثر الذي اخره كثيرا عن التصدر هذا الموسم خاصة انه كان بطل العام الماضي بكافة الالقاب اذ يبلغ رصيده 28 بالترتيب الرابع مؤقتاً استطاع ان يفوز بتسعة مباريات من اصل 13 وخسر ثلاث لقاءات بجانب تعادل وحيد .الاتفاق تمكن هذا الموسم حتى الان من الفوز بستة مباريات مقابل 3 لقاءات تعادل و خسارة 4 لقاءات وبلغ مجموع رصيده الحالي 21 سيحاول لاعبوه بالتاكيد الفوز في اللقاء اليوم على رغم ان المهمة تبدو صعبة الا في حال استغل الغيابات في صفوف الاهلي.

يستضيف ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، قمة مباريات الأسبوع الرابع عشر من دوري عبداللطيف جميل للمحترفين، حين يلعب الأهلي مع الاتفاق، وذلك يوم الخميس الموافق 22-12-2016.

الاتفاق يسعى بقيادة المدير الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو لقيادة فريقه للفوز في تلك المباراة، من أجل الحصول على النقاط الثلاث، ومن ثم تحسين ترتيب وضع الفريق في جدول ترتيب دوري جميل.

وكان جاريدو قد صرح في المؤتمر الصحفي بأنه يسعى للفوز بالمباراة، وأداء مباراة عالية أمام الأهلي، من أجل إسعاد جماهير نادي الاتفاق.

وكان الاتفاق قد تعادل في آخر مبارتين خاضهم الفريق بدوري جميل للمحترفين.ويدخل الاتفاق المباراة، وهو في المركز السادس برصيد 21 نقطة. في المقابل يسعى الأهلي للفوز بالمباراة، خاصة وأنها تُقام على أرضه ووسط جماهيره. الأهلي يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب دوري جميل برصيد 28 نقطة. وقد تأكد غياب كلاً من: حسين المقهوي وسلمان المؤشر عن مباراة فريقهم أمام الاتفاق للإيقاف.

فريق الأهلي يحتل المركزالرابع برصيد 28 نقطة , بينما يحتل فريق الإتفاق المركز السادس برصيد 21 نقطة , كما انه سننقل لكم المباراة اون لاين بث حي ومباشر بعدة جودات ضعيفة ومتوسطة وعالية حسب سرعة الأنترنت لديك للتمكن من مشاهدة المباراة بدون تقطيع .

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