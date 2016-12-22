مباشر مباراة الأهلي والألومنيوم بث مباشر اليوم 22-12-2016 كأس مصر 2017 / 2016 on December 22, 2016

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يلعب النادي الأهلي والألومنيوم مباراة هامة في دور 32 من بطولة كأس مصر، طبقًا للجدول المحدد سابقًا من لجنة المسابقات داخل اتحاد كرة القدم، جاء موعد مباراة الأهلي والألومنيوم يوم الخميس 22-12-2016 في تمام الساعة الثامنة مساء هذا اليوم بتوقيت مصر، وستُلعب تلك المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة بالضبط في فلسطين وأيضًا مساءً.

النادي الأهلي يدخل جميع مبارياته في كأس مصر بالفريق الثاني بسبب الأجندة الدولية للمنتخب المصري أو إشتراك منتخب مصر في البطولات الإفريقية، ولكن في هذه المرة، سيلعب الأهلي هذه المباراة بفريق الإحتياطي وذلك لعدة أسباب هامة، أولهما، الوقوف على مستولى اللاعبين ومن ثم التقرير النهائي عن الإستغناء عن بعض اللاعبين، ثانيًا والأهم، خوف المدير الفني لنادي الأهلي، من إصابة أفضل العناصر لديه في هذه المباراة ومن ثم الغياب عن لقاء الزمالك الهام والمصري، لذا قد نرى لاعبين قد يشاركوا لأول مرة في مباراة الأهلي والأمونيوم كأس مصر 2016-20177.

نادي الألومنيوم، فهو إحدى فرق الدرجة الثانية، كما يعلم مديره الفني، إن تلك المباراة صعبة جدًا نظرًا لأنه سيقابل فريق في حجم نادي الأهلي، لذا سيعتمد على التشكيل البديل للنادي الأهلي ونقص خبرة لاعبيه في المباريات الرسمية، متمنيًا أن يحقق مفاجأة ربما ستهز كيان الأهلي وجماهيره العريقة، وللجدير بالذكر أيضًا، إن نادي الألمونيوم إحدى أندية الصعيد، لذا سنجد كافة جماهير الصعيد تترقب بشدة موعد مباراة الأهلي والألومنيوم في كأس مصر 2016-2017.

بث مباشر مباراة الأهلي والألومنيوم

وتمثل المباراة من ناحية أخرى فرصة كبيرة للعديد من لاعبي الأهلي الذين قد يشاركوا في المباراة مثل محمد الشناوي ومحمد حمدي زكي وأحمد حمدي وعمرو جمال لإثبات الذات واكتساب ثقة حسام البدري والعودة إلى التشكيل الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة.

بث مباشر مباراة الأهلي والألومنيوم اليوم 22-12-2016

ويطمع الأهلي في الفوز بالمباراة وتسجيل أهداف مبكرة للاطمئنان عليها وخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 من البطولة.

في المقابل يسعى فريق الألومنيوم في تفجير مفاجأة من العيار الثقيل وطرد الأهلي من البطولة.

ويعول الألومنيوم على المفاجآت التي تشهدها بطولة الكأس من لإحياء أماله في الفوز على الأهلي بالإضافة إلى تغيير التشكيل الأساسي للمارد الأحمر بشكل كبير للفوز باللقاء.

موعد مباراة الاهلي والالومنيوم، نتابع معكم موعد وتوقيت مباراة الاهلي اليوم في بطولة كأس مصر الدور الثاني والثلاثون وهي المراحل الأولي من بطولة الكاس حيث تنطلق المباراة من أرضية ملعب استاد السلام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والجدير بالذكر أنمباراة الاهلي والالومنيوم تعتبر مباراة غير هامة بنسبة لبعض المشجعين كون خصم فريق الاهلي يعلب في الدرجة الثانية من الدوري المصري، ولهذا قرر المدير الفني حسام البدري أراحة بعض من عناصر وركائز الفريق الأساسية بسبب ضغط المباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وللإشارة فإن نادي الاهلى يحتل صدارة الترتيب في الدوري المصري برصيد 42 نقطة وكان قد حقق 13 إنتصارا مع ثلاث تعادلات ولم يتلق أي خسارة حتى الآن مسجلا 28 هدفا ومتلقيا في شباكه أربعة أهداف.

أما بالنسبة لنادي الألومنيوم فهو يحتل المركز السادس في ترتيب دوري الدرجة الثانية المصري برصيد 16 نقطة بعد تحقيق أربع إنتصارات وأربع تعادلات وخسارتين مسجلا 16 هدفا وإهتزت شباكه في تسع مناسبات.

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