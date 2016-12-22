مباشر مباراة سيلتا فيغو و اوكام مورسيا الخميس 22-12-2016 كأس ملك أسبانيا on December 22, 2016

مشاهدة مباراة سيلتا فيغو و اوكام مورسيا بث مباشر بتاريخ 22-12-2016 كأس ملك أسبانيا, سيلتا فيجو مع أوكام مورسيا، 9:00 مساءً.

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كأس ملك إسبانيا🇪🇸 – مباريات اياب :

•سيلتا فيغو (– : –) اوكام مورسيا

الساعة : 22:00 .. القناة : beIN HD 12 .. المعلق: سوار اادهب

•ديبورتيفو ألافيس (– : –) خيمناستيكا



الساعة : 22:00 .. القناة : beIN HD 3 .. المعلق : عبدالقادر الشيبوني•أتلتيك بيلباو (– : –) راسينغ سانتانديرالساعة : 23:00.. القناة : beIN HD 2 .. المعلق : الحبيب بن علي• إسبانيول ( — : –) ألكوركونالساعة : 23:00 .. القناة : beIN HD 7 .. المعلق : علي لفته

يستضيف اليوم فريق أتلتيك بيلباو نظيره راسينغ سانتاندير في المباراة المقررة بينهما ضمن منافسات الدور 32 من عمر مباريات كأس ملك إسبانيا 2016-2017.

ويلعب في الدور ذاته سيلتا فيجو نظيره اوكام مورسيا بينما يواجه ديبورتيفو ألافيس نظيره خيمناستيكا ويستضيف إسبانيول نظيره ألكوركون في ختام مباريات اليوم.

ويسعى كل فريق للفوز بالمباراة بأي نتيجة من أجل حجز بطاقة التأهل للدور 16 من عمر البطولة.

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