مباشر مباراة سموحة و المريخ بث مباشر الخميس 22-12-2016 كأس مصر 2017 / 2016 on December 22, 2016





مباشر مباراة سموحة و المريخ الخميس 22-12-2016 كأس مصر 2017 / 2016, مباشر سموحة و المريخ بث مباشر الخميس 22-12-2016 كأس مصر 2017 / 2016.

مباراة سموحة والمريخ: مهدي سليمان واللاعب أحمد يحيي واللاعب ياسر إبراهيم واللاعب سيد فريد واللاعب باتريك مالو واللاعب خالد سطوحي واللاعب عمر سعد واللاعب رجب بكار واللاعب نصر رمضان واللاعب عمرو المنوفي واللاعب إسلام محارب واللاعب محمود سيد واللاعب أحمد مانجا واللاعب حسام حسن واللاعب بانو دياوارا واللاعب أحمد رؤوف واللاعب أحمد مكي واللاعب أحمد تمساح. مباشر مباراة سموحة و المريخ بث مباشر الخميس 22-12-2016 كأس مصر 2017 / 2016.

سموحة Vs المريخ – مصر, البطولة كأس مصر القنوات الناقلة : ON Sport . الملعب : ستاد حرس الحدود (المكس) .موعد المباراة: 6:00 مساءاً بتوقيت السعودية 5:00 مساء بتوقيت مصر 5:00 مساء بتوقيت فلسطين . 5:00 مساء بتوقيت الأردن.

مباراة سموحة والمريخ تقام اليوم الخميس الثاني والعشرون من شهر ديسمبر المباراة من ضمن الدور الـ32 من بطولة كأس مصر وسوف تقام مباراة سموحة والمريخ علي الملعب ستاد حرس الحدود المكس اما عن موعد مباراة سموحة والمريخ فسوف تقام المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءاً وذلك بتوقيت السعودية بينما تقام المباراة في تمام الساعة5:00 مساءاً وذلك بتوقيت مصر بينما تقام المباراة في تمام الساعة5:00 مساءاً وذلك بتوقيت فلسطين بينما تقام المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءاً وذلك بتوقيت الأردن موعد مباراة سموحة والمريخ .

لجنة الحكام الرئيسية بإتحاد الكرة أعلنت أسماء حكام المباريات التي ستقام اليوم الخميس 22 ديسمبر في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر وهي كما يلي :

مباراة الأهلي – الألمونيوم الحكم محمد صابر ومحمد علي وحازم أبو الوفا، حكام رياة ومحمود حسيب حكماً رابعاً.

ويدير مباراة إنبي- الفيوم الحكم أحمد صالح ومحمود كثير ومحمد زكي، حكام راية وعلاء حسين حكماً رابعاً.

يدير مباراة سموحة المريخ الحكم عمرو عايد وابراهيم الورداني ورضا جبر،حكام راية ومحمد أمجد العجيزي حكماً رابعاً.

يدير مباراة بتروجت – الأسيوطي الحكم بدوي حميدة ومحمود أبو الرجال ومصطفى أحمد محمود حكام راية ومحمد فهمي حكماً رابعاً.

المريخ, اهداف, اونلاين, بث حي بدون تقطيع جوال رابط, روابط, سموحة, كاس مصر لايف,ماتش مباشر, مشاهدة مشاهدة المريخ مباشر مشاهدة سموحة مباشر, موبايل, يوتيوب.

التعليقات