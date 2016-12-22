مباراة روما وكييفو فيرونا الخميس 22-12-2016 الدوري الإيطالي on December 22, 2016

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مشاهدة مباراة روما فيرونا ، مشاهدة مباراة روما ، مباراة روما اليوم بث مباشر ، قناة روما ، مباراة روما اليوم مباشر مشاهدة مباراة روما اليوم, مباشر روما وكييفو فيرونا – تقام الليلة في تمام الساعة 10.45 بتوقيت مكة المكرمة على الاستاد الاولمبي، نادي روما ضد فريق كييفو فيرونا, سباليتي اكد في مؤتمرة الصحفي ان مستقبلة مع النادي مربوطا بتحقيق النتائج الايجابية مع الفريق.

ومن الناحية التكتيكية – يستعد صاحب المركز الثاني لتحدي القوة اليوم على ملعبة ضد كييفو فيرونا, روما حقق (8 انتصارات في العديد من السباقات)، ومع ذلك، يوجد العيدي من الانشقاقات في روما تجعل المباراة صعبة على المدرب سباليتي, من جهتة كييفو فيرونا لديه دفاع قوي جدا من الصعب جسديا التغلب علية ويمتالك هجوم سريع، ويأمل لاعبوة في استعداد المساحات التي تحدث في دفاعات روما.

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