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مباراة تورينو و جنوى مباشر الخميس 22-12-2016 الدوري الايطالي أولمبيكو دي تورينو

on December 22, 2016

تورينو و جنوى

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رابط مباراه تورينو و جنوى بث مباشر 22-12-2016 19:45 بتوقيت غرينتش الخميس 22-12-2016 ,الأسبوع: 18 أولمبيكو دي تورينو الحكم: فابيو ماريسكا مباراة ذهاب.
Torino FC Vs Genoa CFC
.تورينو و جنوى مباشر الخميس 22-12-2016 الدوري الايطالي أولمبيكو دي تورينو

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