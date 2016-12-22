موعد مباراة اودينيزي وسامبدوريا الخميس 22-12-2016 الدوري الإيطالي on December 22, 2016





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هذا وتقام اليوم مباريات الدوري الايطالي من منافسات الاسبوع الثامن عشر من الدوري وستقام اليوم خمس مباريات ستكون أول المباريات اليوم بين فريقي كالياري وساسولو بينما ستكون ثاني المباريات اليوم بين فريقي فيورنتينا ونابولي وستكون ثالث المباريات اليوم بين فريقي باليرمو بيسكارا وستكون رابع المباريات اليوم بين فريقي سامبدوريا واودينيزي وستكون خامس المباريات اليوم بين فريقي تورينو وجنوى وبهذا تنتهي مباريات الدوري الايطالي اليوم من الجولة الثامنة عشر من الدوري.

مباراة فريقي كالياري وساسولو

ايضا تقام اليوم مباراة كالياري وساسولو في منافسات الفريقين في الأسبوع الثامن عشر من الدوري الايطالي وستقام المباراة على ملعب فريق كالياري وذلك في تمام الساعة العاشرة الا الربع بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر الا الربع بتوقيت السعودية ويذكر أن فريق كالياري يحتل المركز الخامس عشر في الدوري برصيد عشرين نقطة بينما يحتل فريق ساسولو المركز السادس عشر في الدوري برصيد سبعة عشر نقطة وتذاع المباراة اليوم على قناة بي ان سبورت .

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