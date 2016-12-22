مباشر مباراة الوصل و حتا بث مباشر الخميس 22-12-2016 دوري الخليج العربي الاماراتي



فريق الوصل يستضيف نظيره حتا في الثامنة من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدور الأول لدوري الخليج العربي، ويأمل الأصفر إستعادة الثقة التي اهتزت عقب تعادله مع الشباب في الجولة الماضية، ليحتل المركز الثاني برصيد 26 نقطة، ومتساوياً في النقاط مع فخر أبوظبي،.

الأخير يحتل الصدارة، بفارق المواجهة المباشرة، ويأمل الإمبراطور في تحقيق الفوز وقنص النقاط الثلاث على حساب حتا بغية العودة للصدارة، والأهم إعادة الثقة للاعبيه والتأكيد على شخصية الوصل القوية التي أبداها هذا الموسم.

الوصل يعاني من غياب عدد من لاعبيه المؤثرين أمثال المهاجم المتألق كايو كانيدو الذي غاب عن الجولة الماضية ويحتاج للمزيد من الوقت قبل أن يتعافى تماماً ويكون قادراً على العودة للمستطيل الأخضر، ويريد المدرب التأكد من تعافي اللاعب وعدم المخاطرة بمشاركته في المباراة، كما يغيب هزاع سالم.

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رغم طموح الإعصار الحتاوي المتجدد بحصد الفوز، إلا أن الفريق السماوي الذي يحتل حالياً المركز التاسع برصيد 15 نقطة، سيسعى لإثبات ذاته، وسيعتمد كما يبدو على إغلاق مساحات اللعب واعتماد أسلوب الدفاع أمام الوصل الذي يمتلك مهاجمين من الطراز الرفيع في مقدمتهم البرازيلي ليما، الذي ستكون الرقابة شديدة عليه الليلة من قبل الضيوف.

حتا يريد تحقيق مفاجأة جديدة أمام أصحاب الأرض، وتكرار سيناريو الفوز الذي حققه على النصر في الجولة العاشرة من الدوري، لاسيما وأن الإعصار تجرع طعم الخسارة في الجولتين الماضيتين أمام الظفرة والجزيرة من قبل، مما يجعله أكثر إصراراً على التعويض والعودة إلى سكة الانتصارات من جديد.

وعدنان حسين تماثل إلى الشفاء، إلا أنه لن يشارك اليوم أمام فريقه السابق، لاتفاق مسبق بين الناديين في المواجهات التي تجمع بينهما، وتبدو مشاركة المدافع موسى حطب شبه مستحيلة للإصابة، فيما يعود لاعب الوسط محمد جمال بعد شفائه من الإصابة، واللاعب عيسى عبيد الذي غاب سابقاً نتيجة الإيقاف.

السباق مثير بين الجزيرة والوصل للتتويج بلقب بطل الذهاب المعنوي عندما يحل الاول ضيفا على الظفرة ويستضيف الثاني حتا اليوم في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة (الاخيرة من مرحلة الذهاب) من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

الجزيرة يتصدر الترتيب برصيد 26 نقطة بفارق الاهداف عن الوصل، لذلك فان تعثر احدهما سيضمن للاخر لقب بطل الذهاب، وان كان العين الثالث (23 نقطة) يملك فرصة التربع على الصدارة لاحقا كونه يملك ثلاث مباريات مؤجلة مع الاهلي وحتا والجزيرة.

الهولندي هينك تين كات مدرب الجزيرة اعترف ان مهمة فريقه لن تكون سهلة امام الظفرة صاحب العروض القوية التي جعلته يحتل المركز السادس برصيد 19 نقطة.مباشر مباراة الوصل و حتا بث مباشر الخميس 22-12-2016 دوري الخليج العربي الاماراتي وتوقع درويش أن تكون المباراة صعبة على الجانبين، مشيراً إلى أن اللاعبين عازواعترف مون على العودة بنتيجة إيجابية.

حتا يحتل مركزا جيدا في دوري الخليج العربي قادما من دوري الدرجة الأولى، حيث يقبع بالمركز التاسع بـ 15 نقطة، من 11 مباراة، فاز في 4 وخسر بمثلها وتعادل في 3. بث مباشر لمباراة الوصل وحتا دوري الخليج العربي, رابط يوتيوب بث مباشر الوصل وحتا اونلاين, مشاهدة مباراة الوصل وحتا بث مباشر, نقدم لكم شاشة بث مباشرة وروابط بث مباراة الوصل وحتا في دوري الخليج العربي الاماراتي.

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