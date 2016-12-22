مباشر مباراة إنبي و الفيوم – الخميس كأس مصر 2016/2017 – بتاريخ 22/12/2016 on December 22, 2016

مباشر مباراة إنبي والفيوم – الخميس كأس مصر 2016/2017 – بتاريخ 22/12/2016

مباراة كرة القدم بين فريقي أنبي ونادى الفيوم بكأس مصر تقام في تمام الساعة الثانية عصر اليوم الخميس على استاد بتروسبورت.

طارق العشرى، المدير الفنى لفريق إنبى، يخطط استغلال مواجهة الفيوم فى تحقيق أول انتصار تحت قيادته للفريق البترولى، حيث لم يتذوق أبناء العشرى أى انتصار منذ توليه المهمة، وخسر الفريق تحت قيادته فى أول مواجهة أمام الداخلية، ثم تعادل فى أربع مواجهات متتالية أمام «بتروجت، الاتحاد، الأهلى، الإنتاج الحربى».

العشرى يرغب بعودة الثقة وتجهيز لاعبيه للقاء الطلائع، السبت المقبل، فى الأسبوع السابع عشر للدورى الممتاز، والوصول لدور الـ١٦ فى رحلة البحث عن اللقب، الذى فاز به من قبل مع حرس الحدود.

من جانبه، اعترف طارق العشرى أن لقاء الفيوم صعب، وقال: «إن بطولة الكأس دائما ما تشهد مفاجآت»، مطالبا فريقه بالضغط من البداية لإحراز هدف يربك حسابات الفريق الضيف، الذى سيلعب بكل قوة لتحقيق نتيجة إيجابية، والظهور بشكل قوى أمام الفريق البترولى.

مباشر مباراة إنبي والفيوم – الخميس كأس مصر 2016/2017 – بتاريخ 22/12/2016 اليوم.. إنبي يتطلع لعبور الفيوم

طارق العشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبى، حذر لاعبيه من التهاون والاستهتار أمام الفيوم في المباراة التي ستجمع الفريقين في دورالـ32 بمسابقة كأس مصر باستاد بتروسبورت غدا الخميس.

و العشري قال للاعبيه عقب المران اليوم /الأربعاء/ – إن بطولة الكأس تتسم بالمفاجأت، ولابد من التعامل مع المباراة بجدية والسعي لإحراز هدف مبكر يسهل من مهمتهم لحسم اللقاء لصالحهم.

وشدد العشري على أن وجود الفيوم في مركز متأخر في مجموعته في جدول ترتيب دوري القسم الثاني، لا يعني أن مواجهته ستكون سهلة ، لأن لاعبيه سيبذلون جهدا كبيرا خلال المباراة وسيسعون للظهور بمستوى جيد للفت الأنظار إليهم.

يلتقى فريق إنبى مع فريق الشباب بالنادي بعد غد /الجمعة/، ويشارك في المباراة اللاعبون الذين تماثلوا للشفاء من الاصابة والبدلاء والمستبعدون من مباراة الفيوم للاطمئنان علي مستواهم ، قبل لقاء طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل في الجولة 17 للدوري الممتاز.

مباشر إنبي والفيوم – الخميس كأس مصر 2016/2017 – بتاريخ 22/12/2016 مباراة إنبي والفيوم – الخميس كأس مصر 2016/2017 – 22/12/2016 مباشر مباراة إنبي والفيوم – الخميس كأس مصر 2016/2017 – بتاريخ 22/12/2016.

مباراة إنبي والفيوم – الخميس كأس مصر 2016/2017 – بتاريخ 22/12/2016

التعليقات