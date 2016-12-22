مباراة ألافيس جيمناستيك الخميس 22-12-2016 كأس ملك إسبانيا on December 22, 2016

مباراة ألافيس جيمناستيك الخميس 22-12-2016 كأس ملك إسبانيا اليوم.. الأفيس وجيمناستيك في كأس ملك إسبانيا الخميس.. 4 مباريات بكأس ملك إسبانيا.

يلتقي فريقا الأفيس وجيمناستيك في الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس في إطار منافسات عودة دور الـ32 لكأس إسبانيا.

بينما تختتم باقي مباريات دور الـ32 الخميس بلقاءات؛ ديبورتيفو الأفيس وخيمناستيكا، وسلتافيجو ومورسيا، وأثلتيك بلباو وراسينج سانتاندير، وإسبانيول والكوركون.

يستضيف اليوم فريق أتلتيك بيلباو نظيره راسينغ سانتاندير في المباراة المقررة بينهما ضمن منافسات الدور 32 من عمر مباريات كأس ملك إسبانيا 2016-2017.

ويلعب في الدور ذاته سيلتا فيجو نظيره اوكام مورسيا بينما يواجه ديبورتيفو ألافيس نظيره خيمناستيكا ويستضيف إسبانيول نظيره ألكوركون في ختام مباريات اليوم.

ويسعى كل فريق للفوز بالمباراة بأي نتيجة من أجل حجز بطاقة التأهل للدور 16 من عمر البطولة.

ديبورتيفو ألافيس ، ويسمى اختصارًا ألافيس، هو نادي كرة قدم إسباني من فيتوريا-غاستايز الواقعة في مقاطعة ألافا في منطقة إقليم الباسك. أُسس النادي عام 1921 ويلعب حاليًا في الدوري الإسباني. يلعب الفريق مبارياته في ملعب منديزوروتزا الذي يسع لاحتواء 19،800 شخص.

أفضل إنجازٍ للنادي كان في عام 2001، حيث استطاع الوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي في أول مشاركة له في البطولة، وخسر في النهائي أمام نادي ليفربول الإنجليزي بنتيجة 5–4.

زي الفريق الأساسي هو الأزرق، المخطط بالأبيض.

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