مباشر مباراة سبورتينج براجا موريرنسي الخميس 22-12-2016 الدوري البرتغالي on December 22, 2016



يلتقي فريقا سبورتنج براجا الذي يلعب له المصري “أحمد حسن كوكا” وموريرنسي في الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس في إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري البرتغالي.

يحتل براجا المركز الثالث برصيد 29 نقطة، ويأتي موريرنسي في المركز الـ 15 برصيد 11 نقطة.

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اليوم.. “براجا” و”موريرنسي” في الدوري البرتغالي



يستضيف سبورتنج براجا بقيادة أحمد حسن “كوكا” لاعب المنتخب الوطني، نظيره موريرنسي، اليوم الخميس، في التاسعة مساءً على ملعب “بلدية براجا”، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري البرتغالي.

ويسعى كوكا لقيادة فريقه للفوز منتشيًا من الإنتصار على لشبونة في الجولة الماضية. وسبق وسجل كوكا هدف ضد موريرنسي، حينما كان لاعبًا في رايو آفي بالمباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

مباشر مباراة سبورتينج براجا موريرنسي الخميس 22-12-2016 الدوري البرتغالي

وفي آخر 13 مباراة بين الفريقين، لم ينتصر موريرنسي سوى في مباراة واحدة وخسر 6 لقاءات وتعادل في مثلهم. ويمتلك رفاق كوكا 29 نقطة في المركز الثالث، فيما يقع موريرنسي في المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة. وفي الجولة ذاتها يستضيف ناسونال ماديرا، بقيادة علي غزال لاعب المنتخب الوطني، فريق بوافيستا في تمام السابعة مساءً.

ويبحث الفريقين عن انتصار يبعدها عن منطقة الخطر، خاصة أن ماديرا يمتلك 11 نقطة في المركز الخامس عشر فيما يمتلك بوافيستا 14 نقطة في المركز الرابع عشر.

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