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» لبنان الحر: مقتل 3 عناصر من حزب الله في سوريا – بالاسماء
لبنان الحر: مقتل 3 عناصر من حزب الله في سوريا – بالاسماء
on November 20, 2017
مقتل 3 عناصر من حزب الله
يشيع حزب الله في الثالثة من بعد الظهر احد مقاتليه الذين سقطوا في سوريا وهو توفيق الحاج حسن الملقب ب منتظر من بلدة مشرفة البقاعية.
وكان الحزب نعى كلا من علي شحادة حرب الملقب بالشيخ راغب من بلدة سرعين البقاعية، علي محمد نون من بلدة رام البقاعية من دون ان يحدد موعد تشييعهما.
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