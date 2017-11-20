مصادر القوات: خريطة طريق لاستيعاب سلاح حزب الله في الجيش on November 20, 2017

قالت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”النهار” إن معالم المرحلة الوطنية المقبلة باتت واضحة لجهة ان الرئيس الحريري سيطرح بلورة فعلية للتسوية الحالية في عنوانين: العنوان الأول الخروج من النأي بالنفس اللفظي إلى النأي بالنفس الفعلي الذي يستدعي انسحاب “حزب الله” من أزمات المنطقة، والكف عن استخدام لبنان كمنطلق ومعبر لاستهداف السعودية والدول الخليجية والعربية. والعنوان الثاني وضع خريطة طريق لاستيعاب سلاح “حزب الله” تدريجا في الجيش بغية الوصول في فترة مقبولة إلى دولة سيدة على أرضها وممسكة بقرارها. وأضافت المصادر ان أي استخفاف بمتطلبات المرحلة وعدم التزام عنواني المرحلة سينعكس سلباً على المصلحة اللبنانية العليا ويبقي لبنان ساحة مستباحة.

التعليقات