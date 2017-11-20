قاسم هاشم: على الجامعة العربية تفهم خصوصية لبنان on November 20, 2017

رفض النائب قاسم هاشم في حديث لاذاعة” صوت لبنان -93,3″ تصنيف حزب الله بالمنظمة الارهابية لأن الحزب يشكل مكونا أساسيا من نسيج المجتمع اللبناني فهو يشارك في الحياة السياسية في المجلس النيابي والوزاري وله ثقل في الحضور الشعبي والسياسي.

وأكد على “الاجماع اللبناني في هذا الشأن، فلبنان قال كلمته في الجامعة العربية ورفض مثل هذا التوصيف” . موضحا “أن من واجب جامعة الدول العربية تفهم الخصوصية اللبنانية”، مؤكدا “أن لبنان يراعي علاقاته مع الدول العربية كافة ويحرص على ان تكون متينة وممتازة”.

وشدد هاشم على “أن حزب الله يتعاطى بحكمة وايجابية مع القضايا اللبنانية لا سيما مع الأزمة الأخيرة ولكن هناك قضايا لا يمكن الخضوع لها لا سيما الاملاءات الخارجية في ظل خطورة ما نمر به لأن ما يحصل اليوم ليس أمرا عاديا وكلنا معنيون بتحصين واقع لبنان الداخلي”.

وعن امكانية تقريب الاستحقاق الانتخابي أجاب :”كل الأمور قابلة للنقاش”.

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