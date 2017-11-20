اسرار الجمهورية: عمِلتو مصاري كتير، هلّق إجا الوقت تعملو كرامة وطنية on November 20, 2017



قال مسؤول حزبي إن حزبه يتفهّم مصالح خصم إقليمي وإنه مستعد للتعايش مع ذلك لا التنازل عن مكاسبه.

نُقل عن مرجع رسمي كبير قوله أمام وفد إقتصادي جاء يشكو له: “عمِلتو مصاري كتير، هلّق إجا الوقت اللّي تعملو فيه كرامة وطنية.

عُقد إجتماع تنسيقي بين حزبين حليفين ناقش ما سُمِّي “الخطوط الحمر” لمرحلة ما بعد الإستقالة.

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