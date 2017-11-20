أسرار النهار: كلودين عون روكز لم تتّصل للتعليق على برنامج كلام الناس on November 20, 2017

علّقت كريمة الرئيس كلودين عون روكز على “فايسبوك” بأنّها تلقّت اتصالاً من الـLBCI ولم تتّصل للتعليق على برنامج “كلام الناس”.

تبيّن أن قبول مؤسّسات الدولة المدنيّة والعسكريّة هبات عبارة عن سيارات، رفع كلفة الصيانة والمحروقات الى أرقام لا سابق لها، وبلغ عدد السيارات في المؤسّسات 12 ألفاً.

قال رئيس سابق للحكومة إن لبنان لن يكون مستقرّاً قبل اتّضاح معالم الحل السوري.

كثرت في الأيام الماضية التعاميم المشدّدة على وزراء “المستقبل” ونوّابه لعدم الإدلاء بأحاديث إلى حين عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان.

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