وفد من مستقبل البقاع الغربي وراشيا زار قلعة الاستقلال on November 19, 2017

زار منسق عام تيار “المستقبل” في البقاع الغربي وراشيا محمد حمود على رأس وفد ضم مدير مكتب المنسقية الشيخ أحمد حمود ومنسق قطاع الشباب في المنسقية عماد الورداني واعضاء من المنسقية ومن قطاع شباب المستقبل، لمناسبة الاستقلال، قلعة الإستقلال في راشيا، حيث كان في استقبال الوفد رئيس بلدية راشيا بسام دلال وضباط ورتباء وافراد من موقع راشيا في الجيش اللبناني، ووضع الوفد إكليلا من الزهر على نصب الشهداء في قلعة الاستقلال.

وتحدث محمد حمود قائلا: “جئنا اليوم الى قلعة راشيا لمناسبة عيد الاستقلال لنؤكد على نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كان استقلال لبنان أبرز اولوياته واستشهد من أجله، والأولوية اليوم عند الرئيس سعد الحريري الذي ننتظره بفارغ الصبر هو استقلال لبنان لنؤكد ان الجيش اللبناني قادر على حماية كل لبنان وكل حدوده ونعلن تضامننا مع الجيش اللبناني حتى نصون كل لبنان، ولنؤكد ان هذه هي رسالة الرئيس الحريري ومعه نحيي الجيش ونعايده بالاستقلال”.

بدوره قال منسق قطاع الشباب عماد الورداني: “جئنا لنضع الاكليل على ضريح الشهداء لنؤكد ان الجيش اللبناني هو حامي استقلالنا وهو الجيش الشرعي الوحيد مع باقي الاجهزة الامنية وهم حماة لبنان ومن يدافع عنه، ووجه التحية باسم شباب المستقبل للبنانيين بعيد الاستقلال”.

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