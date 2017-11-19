نادر الحريري يرد على فداء عيتاني: ما نشر “اكاذيب وافتراءات” on November 19, 2017

صدر عن مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري بيان جاء فيه: “نشر المدعو فداء عيتاني على مدونته الخاصة مقالة يوم أمس السبت بتاريخ ١٨-١١-٢٠١٧ ضمنها أخبارا ملفقة واكاذيب واشاعات وافتراءات بحقي كما بحق العديد من الشخصيات الصديقة. ”

واضاف: “يهمني التأكيد أنني ساتقدم خلال الأسبوع المقبل بدعوى قضائية جزائية لملاحقة كاتب المقالة المذكورة أمام القضاء لكشف الأكاذيب المنشورة وتبيان الحقيقة كاملة أمام الرأي العام”.

وكان الاعلامي فداء عيتاني نشر امس على مدونته مقالاً تحت عنوان “تبييض أموال وتغطية حزب الله وراء سقوط نادر ونهاد”.

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