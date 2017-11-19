مجلس العمل اللبناني في السعودية ناشد الرئيس عون تبريد الأجواء وحذر من سياسة حرق المراكب مع السعودية on November 19, 2017

تابع مجلس العمل والاستثمار اللبناني في المملكة العربية السعودية ب”قلق كبير مسار الأزمة المستجدة بين دول الخليج العربي ولبنان”.

وأبدى أسفه ل “مستوى التحريض العالي اللهجة من بعض الأوساط في بيروت والذي قابله استياء شديد في الأوساط الشعبية والإعلامية السعودية، ظهر جليا على وسائل التواصل الاجتماعي”.

ولاحظ المجلس اخيرا ب “أن البعض في لبنان يتبع سياسة الهروب إلى الأمام وحرق المراكب مع دول الخليج العربي بعامة، والمملكة العربية السعودية بخاصة من خلال المواقف الهجومية السياسية أو الإعلامية أو الشخصية ضد هذه الدول”.

وبناء عليه، ناشد المجلس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “المبادرة شخصيا إلى تبريد الأجواء، ووقف الحملات الإعلامية والتحريضية؛ مراعاة لمصالح 300 ألف لبناني باتوا مهددين بلقمة عيشهم، وفي تمكنهم من الاستمرار بلعب دورهم في متابعة أعمالهم وشركاتهم؛ جراء الاستياء الشعبي المتنامي في الدول التي تستضيفهم”.

وأضاف: “لا يمكن للحظة توتر أن تدمر العلاقات اللبنانية -السعودية، فهذه العلاقات بنيت على مدى أكثر من سبعين عاما بعرق وجهد ومحبة، ولا بد أن تعود الأمور إلى مسارها الطبيعي. وإزاء هذا الوضع، سيتحرك المجلس الأسبوع المقبل لشرح موقفه من التطورات الأخيرة”.

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