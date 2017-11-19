لقاء لجمعية ALARM حول ذكرى ضحايا حوادث السير في نهر ابراهيم on November 19, 2017

أقامت جمعية ALARM – ASSOCIATION LILIANE ATALLAH FOR ROAD MORALS لمناسبة اليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث السير، لقاء حول ذكرى وفاة الاعلامية ليليان عطالله، في حديقة على أسمها في نهر ابراهيم ورعاية المجلس البلدي، حضره النائب وليد الخوري، النائب السابق نادر سكر، الرائد ملحم طوق ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، رئيس بلدية يانوح ملكان البعيني، منسق قضاء جبيل في القوات اللبنانية شربل ابي عقل، منسق التيار الوطني الحر في القضاء طوني ابي يونس، مؤسس جمعية “يازا” زياد عقل، وحشد من أهالي الاعلامية عطالله وضحايا حوادث السير ورجال دين وفعاليات.

مطر

وبعدما رحبت عريفة الاحتفال مريم ابو ناضر بالحضور، ألقى رئيس بلدية نهر ابراهيم طوني مطر كلمة اعتبر فيها “أن حوادث السير في لبنان اصبحت آفة اجتماعية أخطر مما يمكن ان نتوقع، ذلك ان الاحصاءات المتوفرة تشير الى أرقام مخيفة، ففي العام 2016 زهقت 448 روحا في حوادث السير، وشبح الموت ما زال هذا العام يتابع مهمته على الطرقات، والمسؤولية تتوزع على السائق، على المواطن، وعلى الدولة”، لافتا الى أنه “هنا قضت الصحافية ليليان عطالله، ولقي أكثر من خمسة عشر مواطنا حتفهم خلال العشر سنوات الماضية”، داعيا الدولة الى “أن تدخل قانون السير في مناهج التعليم الدراسي”.

يونس

وأشار الاعلامي حبيب يونس الى “أن رحيل عطالله بات قضية تؤلم كل بيت، وتؤنب كل ضمير، وتعلي صرخة التحذير على كل طريق، فلم تجتمع دموع في وداع، مثلما اصطفت على الطرق من جبيل الى قرطبا، ومن بيت الحبر الى مثوى السفر، عيون وقلوب وغصص تحمل نعش “الأميرة ليلو” الى بيت راحتها الأبدية”، متوجها بكلمات وجدانية تجاه الراحلة التي هي بحسب قوله في “حديقة السماء”.

عطالله

واعتبرت شقيقة الاعلامية عطالله ورئيسة جمعية ALARM، جميلة، أنه “في 9 حزيران 2010 من سبع سنوات وخمسة أشهر رحلت ليليان بسبب قلة الوعي على طريق نهر ابراهيم”، مشيرة الى أنه “صحيح أن كل فرد منا عاش أو اختبر تجربة خسارة أحد، انما هذه سنة الحياة”.

وأضافت: “اليوم، وفي ذكرى اليوم العالمي لضحايا حوادث السير، وليليان بينهم، فان الجرح لم يكن أبدا ذكرى، انما هو لقاء مع ليليان”، داعية الى “الحد من الطيش على الطرقات”.

وفي ختام اللقاء، قدمت تراتيل وأغاني فيروزية مع السوبرانو جورجيت صوايا فرح.

وعلى هامش الذكرى، احتفل المسؤول الاعلامي في أبرشية جبيل المارونية الخوري انطوان عطالله مع خوري رعية مار جرجس نهر ابراهيم الخوري جوزيف قزي بالذبيحة الإلهية يوم في كنيسة الرعية، قدم خلالها ذخيرة مار شربل للرعية عن راحة نفس أخته الصحافية ليليان عطالله التي قضت سنة 2010 في حادث سير في نهر إبراهيم. واختتم القداس الالهي بزياح مار شربل لراحة أنفس ضحايا السير في لبنان والعالم.

وشدد الخوري عطالله على “ضرورة الوعي في قيادة السيارة والتشديد على تطبيق قانون السير في كافة المناطق وعلى كل فئات المجتمع، مع صيانة الطرقات والآليات تحاشيا لخسائر بشرية تسقط بسبب غياب المسؤولين عن تتميم واجباتهم”.

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