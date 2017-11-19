رئيس الجمهورية تلقى اتصالا من الأمين العام للأمم المتحدة غوتييريس: ندعم الاستقرار الأمني والسياسي في لبنان on November 19, 2017

تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتييريس، تم خلاله عرض التطورات الأخيرة، لا سيما تلك التي استجدت بعد اعلان رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري استقالته من الخارج. وقد اكد غوتييريس للرئيس عون اهتمام الأمم المتحدة بالوضع في لبنان ومتابعة المستجدات فيه عن كثب، مشددا على دعم الاستقرار الامني والسياسي فيه.

وشكر رئيس الجمهورية الأمين العام للأمم المتحدة على المواقف التي صدرت عنه وعن الدول الأعضاء في مجموعة الدعم الدولية للبنان بعد اعلان الرئيس الحريري استقالته، منوها بالجهود المبذولة لعقد اجتماع للدول الأعضاء في المجموعة في باريس قريبا.

واتفق الرئيس عون وغوتييريس على استمرار التواصل بينهما، لاستكمال البحث والمواضيع التي تم التطرق اليها خلال الاتصال.

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