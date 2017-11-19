اليازا نظمت قداسا بذكرى ضحايا السير في حريصا on November 19, 2017

نظمت جمعية “اليازا” عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في بازيليك سيدة لبنان – حريصا، قداسا سنويا في ذكرى ضحايا السير.

وأعلن الأب خليل علوان في عظته، أن “القداس ينظمه مزار سيدة لبنان بالتعاون مع “اليازا” للمرة العاشرة في البازيليك وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لضحايا السير، في وقت تنظم احتفالات مشابهة في معظم أنحاء العالم منذ أن أعلن الحبر الأعظم الراحل البابا يوحنا بولس الثاني في 2002 يوم الأحد الثالث من تشرين الثاني ذكرى سنوية لذكرى ضحايا السير، ثم تبنت هذه الذكرى منظمة الصحة العالمية منذ 2007 “.

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