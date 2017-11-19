الهاشم مهنئا نقابة المحامين: قوتكم في استقلاليتكم دائما وأبدا on November 19, 2017

هنأ النقيب انطونيو الهاشم الفائزين في انتخابات نقابة المحامين في بيروت، وتوجه الى النقيب الجديد اندريه الشدياق بالقول: “يشاء القدر أن تقود في عهدك إحتفالية المئوية الأولى لنقابة المحامين في العام 2019 أي قبل أشهر معدودة من إحتفالنا بمئوية دولة لبنان الكبير، لكن الولادتين لم تتزامنا بمحض الصدفة، فالمحامون الذين أسسوا النقابة عام 1919 هم أيضا قادة الوعي والرأي والنضال الذي أثمر دولة لبنانية في العام 1920. هذا الترابط ما انفك يوما، ولا تزال نقابة المحامين وكيلا طبيعيا للوطن ومدافعا عن دستور الدولة وقوانينها ومؤسساتها”.

أضاف: “نحن المحامون حراس العدالة ونقابتنا مجد ساطع منذ قيامها.

فيا أيها الزملاء المنتخبون، أعلموا أنكم تتحدرون من مسيرة مجد ستواصلون دربها وتسلمون شعلتها كما نفعل اليوم. واعلموا ان قوتكم في استقلاليتكم دائما وأبدا.

لقد كانت لنقابتنا يد في إنقاذ الدولة من الفراغ والشغور، رفعنا الصوت عاليا مع قوى المجتمع اللبناني حتى صار لنا قانون جديد للانتخابات النيابية وحصلت التشكيلات القضائية التي نحكم على نتائجها لا على الظروف”.

وقال: “لن نعدد إنجازات النقابة في السنتين الماضيتين فهذه لها كتابها. حسبي أن أقول إن نقابة المحامين ليست جزيرة معزولة عن الناس. هي تعيش همومهم وتشعر بمخاوفهم وتدافع عن حقوقهم”.

وتوجه الى الشدياق بالقول: “أيها المنتخب نقيبا عن النخبة، تسلح بمجد النقابة لتضيف إليه مجدا، أدعو لك بالتوفيق وللوطن بالسلام”.

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