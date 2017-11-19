المحامي ميشال فلاّح: رجل التعايش بامتياز on November 19, 2017

نال رئيس تجمع “بيارتة الخير” المحامي ميشال فلاّح جائزة “رجل التعايش بامتياز”، وذلك في حفل The Award ، بدورته الاولى لتكريم أفضل الإنجازات الفنية والاجتماعية والإعلامية والثقافية لعام ٢٠١٧، وذلك على مسرح The Palace, الحمرا، بحضور حشد من الوجوه المتميزة، من لبنان ومن عدة دول عربية.

وقد قدمت الفنانة كارلا بطرس الجائزة للمحامي فلاح، مشددة على انه “في زمن التعصب والطائفية، اصبح واجبنا اكثر وأكثر التمسك بالصيغة اللبنانية، صيغة العيش المشترك الحقيقي. وانا كسيدة بيروتية، فنانة انطلقت من قلب العاصمة، ومؤمنة بعاصمة تعيش السلام بين ابناءها، فخورة الْيَوْمَ بان نكرّم نموذج مواطن بيروتي مؤمن بالعيش المشترك، العيش الحقيقي، هو المحامي الصديق ميشال فلاّح”.

بدوره رد المكرم بكلمة، أكد فيها على ان “لبنان هو وطن الرسالة، وطن السلام ، وطن يستحق الحياة، خصوصا وانه ما كان ليكون لولا قافلة شهدائه الابرار، ولهم اهدي هذه الجائزة.

والليلة، نؤكد مرة جديدة بأننا وطن يعيش ثقافة الحياة بكل إيمان. وان التجربة قد علمتنا بان الوطن لجميع ابنائه ، ولا يجوز ان نخاف على أنفسنا، ولا من الاخر.

الوطن للجميع، ولا غلبة لفريق على اخر، فقد خُلقنا معا لنبقى معا. اجدد شكري للمنظمين ولأصدقائي “بيارتة الخير” ولكل الأصدقاء العرب الحاضرين معنا الليلة”.

إشارة الى ان الحفل كان من تنظيم شركة “فرست كلاس انفستمنت” لصاحبها حنا لولو، ومن انتاج وتنفيذ رانيا برغوت، ومن تقديم الإعلامية ليليان ناعسة.

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