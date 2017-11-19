القيادة السياسية الفلسطينية في صيدا: اغتيال حجير هو اغتيال لامن المخيم واستقراره وروح التفاهم فيه on November 19, 2017

استنكرت القيادة السياسية الفلسطينية للقوى الوطنية والإسلامية في منطقة صيدا، عملية اغتيال الفلسطيني محمود حجير التي وقعت ظهرا في مخيم عين الحلوة.

ودانت القيادة في بيان اثر اجتماعها، “هذا الحدث المشبوه الذي يصب في خانة توتير الاستقرار والامن في مخيم عين الحلوة” مؤكدة ان “ما حصل في وضح النهار هو عملية اغتيال لامن المخيم واستقراره وروح التفاهم التي بدأت تسوده”، مشددة على أنه “عمل جبان وعدوان على الارواح وعلى الامن والهدوء في المخيم”.

وأشارت الى ان ” لجنة التحقيق التابعة للقوة المشتركة باشرت التحقيق من اجل الكشف عمن يقف وراء هذا العمل العدواني ومن قام به، اظهارا للحقيقة واجلاء للواقع”.

وشددت على أنها ستعمل “وفق نتائج التحقيق، على محاسبة الجناة واتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم”.

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