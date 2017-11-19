الإتحاد النسائي التقدمي هنأ تلحوق on November 19, 2017

هنأ الإتحاد النسائي التقدمي، في بيان، المحامية ندى تلحوق “لحلولها في المرتبة الأولى في انتخابات نقابة المحامين”، معتبرا أن “هذا الفوز للأستاذة تلحوق، التي سبق أن شغلت منصب نائبة رئيسة الإتحاد، يمثل دليلا ملموسا على كفاءة المرأة التقدمية ومناقبيتها، وجدارتها في تبوء أرفع المواقع بفضل التفاني والمصداقية في أدائها المهني”.

واذ تقدم الإتحاد من المحاميات والمحامين بالشكر “لثقتهم ودعمهم مرشحة الحزب التقدمي الإشتراكي ندى تلحوق”، شكر مفوضية العدل في “الحزب التقدمي الاشتراكي” على ترشيحها “ما يمثل ترجمة لنهج الحزب الإنفتاحي القائم على تمكين المرأة ودعم مسيرتها وتشجيعها على ولوج مجالات العمل كافة”، مؤكدا وقوفه “الى جانب الحزب في القضايا الوطنية والنقابية على اختلافها”.

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