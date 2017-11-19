افطار لتجمع امان في طرابلس لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف on November 19, 2017

اقامت حركة تجمع امان افطارا، لمناسبة اطلاق نشاطات شهر المولد النبوي الشريف لهذا العام في طرابلس، في حضور عدد من الفعاليات والقيادات والاعلاميين ورؤساء الجمعيات وحشد من ابناء المدينة، في مطعم سحر الاصيل في الضم والفرز.

بعد تلاوة من القرآن الكريم، القى رئيس الحركة محمد حزوري كلمة معبرة عن “معاني المولد واهمية الالتزام بشريعة الاسلام”، داعيا الى “المشاركة في المسيرة التي ستقام برعاية وتنظيم من دار الفتوى وبلدية طرابلس، وبمشاركة كافة الفعاليات والقوى والحركات الكشفية والهيئات الرياضية والشعبية”.

وفي الختام، لفت الى ان تجمع امان سيقيم نشاطات عدة في هذا الشهر، منها مسيرة تراثية يوم الاحد المقبل، تنطلق من منطقة الحدادين من امام مسجد طينال، وصولا الى ساحة عبدالحميد كرامي – النور.

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