أنطوان عزام يمثل لبنان في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب on November 19, 2017

لبنان يقرر ان يتمثل في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة بمندوبه الدائم لدى الجامعة العربية أنطوان عزام

يغيب وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل عن اجتماع طارئ يعقده وزراء الخارجية العرب فى القاهرة، اليوم الأحد، بناء على طلب سعودى لبحث “انتهاكات” ايران فى المنطقة، على أن يمثل لبنان بمندوبه الدائم لدى الجامعة العربية أنطوان عزام، وفق ما أكد مصدر رسمى.

وقال مصدر فى وزارة الخارجية لوكالة فرانس برس “اتخذ قرار صباح اليوم الأحد بأن يمثل لبنان فى الاجتماع الطارئ بمندوبه الدائم لدى الجامعة العربية أنطوان عزام”. وتابع أنه “تم إبلاغ عزام بهذا القرار، والوزير جبران باسيل لن يحضر الاجتماع”.

ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً طارئاً الأحد فى مقر الجامعة العربية بناء على طلب السعودية لبحث “انتهاكات” ايران فى الدول العربية، بحسب ما افاد دبلوماسيون عرب الأسبوع الماضى، على خلفية اتهام الرياض المتمردين الحوثيين باطلاق صاروخ بالستى تجاه أراضيها.

وقالت مذكرة وزعتها الأمانة العامة للجامعة العربية الأسبوع الماضى على الدول الأعضاء اطلعت فرانس برس على نسخة منها أن السعودية طلبت عقد الاجتماع احتجاجاً على “ما تقوم به ايران فى المنطقة العربية من أعمال تقوض الامن والسلم ليس فى المنطقة العربية فحسب بل فى العالم بأسره”.

ويأتى قرار باسيل عدم المشاركة شخصياً فى اجتماع القاهرة فى ظل أزمة سياسية يعيشها لبنان منذ تقديم رئيس الحكومة سعد الحريرى استقالته بشكل مفاجئ من الرياض فى الرابع من الشهر الحالى، بعد توجيهه انتقادات لاذعة الى حزب الله وإيران لتدخلهما فى صراعات المنطقة لا سيما اليمن وسوريا.

وعلى خلفية الاستقالة التى لم يتم قبولها رسمياً بعد فى بيروت، أجرى وزير الخارجية اللبنانى جولة أوروبية الأسبوع الماضى دفعت عواصم عدة إلى دعوة الرياض لضمان عودة الحريرى إلى بيروت.

وصعد الرئيس اللبنانى ميشال عون مواقفه تجاه الرياض واتهمها الأربعاء بـ”احتجاز” الحريرى، رغم تأكيد الأخير مراراً أنه “حر” فى تنقلاته، قبل أن يصل السبت الى باريس بعد وساطة فرنسية.

وأعلن الحريرى بعد لقائه الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون فى قصر الإليزيه السبت، أنه سيعود الى بيروت ليشارك فى احتفالات عيد الاستقلال الأربعاء ويطلق منها مواقفه السياسية ،وقال “أن شاء الله سأحضر إحتفالات عيد الاستقلال فى لبنان ومن هناك سأطلق كل مواقفى السياسية بعدما التقى الرئيس ميشال عون”.

التعليقات