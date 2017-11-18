ناصر: المرحلة تتطلب تضافر الجهود لتخطي التحديات on November 18, 2017

دعا أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر الشباب الى “مقاربة الوضع السياسي الحالي بكثير من التروي والوعي، نظرا لدقة واستثنائية ما يجري”، مشيرا الى “ضرورة انتظار عودة رئيس الحكومة سعد الحريري للبناء عليها في كيفية تصور المرحلة المقبلة”.

وأكد ناصر خلال إفتتاح الاجتماع السنوي لمجلس الأمناء في منظمة الشباب التقدمي، المخصص لمناقشة التقرير المالي وتقرير الأنشطة وتقارير ملفات العمل في الأمانة العامة، والذي شارك فيه مفوض الشباب والطلبة والرياضة في الحزب التقدمي الاشتراكي صالح حديفه، أمين عام المنظمة سلام عبد الصمد، أعضاء الأمانة العامة وأمناء سر مكاتب المناطق والجامعات ونوابهم، أن “المؤسسات الدستورية تبقى هي الضامن لكل اللبنانيين، حيث من المطلوب أكثر من أي وقت مضى، التمسك بالثوابت الوطنية وإبقاء كل أطر الحوار مفتوحة لتعزيز الوحدة الداخلية وتحييد لبنان قدر المستطاع عن كل الصراعات التي تدور في المنطقة”.

وحث ناصر “شباب المنظمة على لعب الدور المنوط بهم، ومواصلة التحضيرات للانتخابات النيابية المقررة بغض النظر عن الوضع الراهن”، مشددا على “أهمية مقاربة الملفات الاجتماعية والاقتصادية والهموم الشبابية والحياتية”، مشيرا الى “الأهمية التي يوليها الحزب ورئيسه لمنظمة الشباب والدور الذي تقوم به في تجديد الحياة الحزبية، خصوصا وأن المرحلة تتطلب تضافر جهود الجميع لتخطي التحديات الكبيرة المحدقة بنا”.

بعد ذلك، درس مجلس الأمناء التقارير المرفوعة أمامه وناقش آليات العمل وخطوات تحسين الأداء، واقترح الإجراءات المناسبة، وصادق على التقرير المالي والتقرير العام.

وقد تم الاتفاق على عقد ورشة عمل مخصصة لوضع خطة عمل للمرحلة المقبلة على مستوى المكاتب وعلى مستوى المنظمة بشكل عام، وتم تأكيد المشاركة بشكل فعال في اللجان الشبابية الانتخابية كما في كل اللجان الانتخابية التي تم تشكيلها مركزيا ومناطقيا، بالاضافة الى جولة لقاءات شبابية موسعة في المناطق، وورشة عمل مخصصة للجامعات.

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