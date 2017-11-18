محامو الأحرار: نترك حرية الخيار للمحازبين والمؤيدين في انتخابات نقابة المحامين غدا on November 18, 2017

ذكرت هيئة المحامين في “حزب الوطنيين الأحرار” بالقرار الصادر عنها إثر اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 15-11-2017 لجهة “ترك حرية الخيار للمحازبين والرفاق والمؤيدين دعما وترشيحا واقتراعا في الدورة الأولى للانتخابات المقررة على عضوية مجلس نقابة المحامين يوم غد، وذلك من ضمن الخط الوطني والنقابي المنسجم مع توجهات وقناعات الهيئة وحزب الأحرار، على أن يصار إلى اتخاذ القرار الملائم في ما يخص توجه الهيئة النهائي تصويتا واقتراعا على مركز النقيب عقب صدور نتائج الدورة الأولى بحسب مصلحة نقابة المحامين ودورها الريادي”.

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