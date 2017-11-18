عاجل: اقلاع طائرة الحريري الخاصة من السعودية الى باريس on November 18, 2017

اقلعت طائرة الحريري الخاصة من السعودية الى باريس في رحلة تستمر 6 ساعات ونصف بحيث يصل حوالي السادسة والنصف صباحا، في وقت تتكتم السلطات الفرنسية عن المكان الذي سيصل اليه الحريري ان كان منزله او احد الفنادق في وقت سيلتقي الرئيس الفرنسي غدا.

وكان الحريري قد غرد قبيل مغادرته السعودية قائلا:

– اقول بوضوح ان الاعتداء على اي مواطن سعودي او على ممتلكاته هو اعتداء على سعد الحريري وعلى بيت الوسط. مع يقيني بان المعتدين هم جماعة مشبوهة، لا هدف لها الّا الفتنة.

– القول انني محتجز في السعودية وغير مسموح ان اغادر البلاد هو كذبة وانا في طريقي الى المطار.

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