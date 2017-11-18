دعموش: لبنان استطاع تعطيل المخطط السعودي وتجاوز الأزمة on November 18, 2017

شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” الشيخ علي دعموش على “ضرورة الحفاظ على المقامات الدينية وخصوصا في المرحلة الحالية التي يسعى خلالها الفكر الوهابي والداعشي الى هدم المقامات والآثار الدينية بدءا من مقامات البقيع وصولا إلى المقامات الدينية في سوريا والعراق”.

وقال خلال رعايته احتفال تخريج متدربي دورة مرشد سياحة دينية في لبنان أقامته جمعية قبس وبلدية الغبيري في المركز الصحي الإجتماعي للبلدية في حضور نقيب الأدلاء السياحيين هيثم فواز: “السعودية التي هدمت المقامات الدينية في المدينة ومكة وطمست المعالم والأثار المرتبطة بتاريخ الإسلام في الحجاز تمعن اليوم في قتل الشعب اليمني المظلوم وتكاد ترتكب في كل يوم مجزرة بحقه من دون ان يتحرك الضمير العالمي ودعاة حقوق الإنسان الذين وقعوا تحت تأثير الرشى التي أنفقتها السعودية لشراء سكوت العالم على ما ترتكبه بحق هذا الشعب المظلوم”.

وختم: “المطلوب سعوديا من خلال الأزمة التي افتعلتها المملكة في لبنان هو إلحاق لبنان بدول الصراع في المنطقة وتحويله الى ساحة للفتنة والقتل وضرب المقاومة، ولكن لبنان استطاع تعطيل المخطط السعودي وتجاوز الأزمة وتحقيق إنجاز كبير بالوحدة الوطنية، والتضامن والتعاون بين اللبنانيين والتمسك بالاستقرار وحكمة رئيس الجمهورية ومواقفه الشجاعة التي حمت سيادة لبنان وكرامته”.

التعليقات