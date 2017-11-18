خريس: نتمنى من قلبنا ان لا تقدم الاستقالة لنعود الى استكمال البناء والنهوض بلبنان on November 18, 2017

دعا عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس الى “المحافظة على السلم الأهلي وعلى الوحدة الوطنية باعتبارها السلاح الأمضى في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وكل التحديات”.

جاء ذلك خلال رعايته حفل افتتاح مشهدية فنية من وحي ذكرى اربعينية الإمام الحسين وذكرى وفاة الرسول الأكرم محمد، نظمته “حركة أمل” وكشافة الرسالة الإسلامية، على خشبة مسرح مجمع نبيه بري لرعاية المعوقين في الصرفند، في حضور حشد من ابناء البلدة والجوار.

وحول استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري قال خريس ان “مقاربة تداعيات هذه الاستقالة من قبل رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري ورئيس الجمهورية كانت مسؤولة”. أضاف: “نحن اليوم ننتظر عودة رئيس الحكومة الى لبنان، ولا نقول عودة رئيس الحكومة المستقيلة، فعند عودته يبنى على الشيء مقتضاه”.

وتابع: “نتمنى من قلبنا، كما كل اللبنانيين، ان لا تقدم الاستقالة من اجل العودة والسير قدما الى الامام لاستكمال البناء واعادة تفعيل عمل المؤسسات والنهوض بلبنان وتحقيق المزيد من الانجازات التي بدأتها هذه الحكومة. وفي حال الاصرار على تقديم الاستقالة سيتم قبولها وتتحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال”.

وشدد خريس على “ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، فالخروج من هذه الازمة يكون من خلال التمسك والاصرار على اجرائها”.

التعليقات