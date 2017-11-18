الحريري استقبلت مزيدا من الوفود المتضامنة في مجدليون on November 18, 2017

استقبلت النائب بهية الحريري في مجدليون، مزيدا من الوفود المؤيدة للرئيس سعد الحريري والمتضامنة معه.

ومن أبرز الوفود، وفد من اتحاد بلديات منطقة جزين، تقدمه رئيس الاتحاد رئيس بلدية جزين المحامي خليل حرفوش، وفد من محامي الجنوب تقدمه امين سر نقابة المحامين في الجنوب المحامي محمد شهاب، وفد من محامي المستقبل تقدمه منسق القطاع في لبنان المحامي عمر الكوش ومنسق مكتب صيدا واقليم الخروب المحامي باسل منياتو. وكانت هذه اللقاءات مناسبة لاستعراض التطورات المتصلة بتفاعلات استقالة الرئيس الحريري.

وكانت الحريري استقبلت المدير التنفيذي للشركة العربية للأعمال المدنية المهندس محمد الشماع على رأس وفد كبير من مهندسي وموظفي الشركة في زيارة تضامنية. وأكد الوفد تضامنه مع النائب بهية الحريري ووقوفه بجانبها في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

جمعيات

ومن الوفود المتضامنة أيضا، وفد من الاتحاد الوطني لجمعيات الأشخاص المعوقين في لبنان، وفد من جمعية “جامع البحر” الخيرية في صيدا تقدمه رئيس الجمعية طه القطب في حضور السيد شفيق الحريري، وفد من نادي “روتاري” صيدا تقدمته رئيسة النادي المحامية مايا غسان المجذوب ووفد من جمعية “ماراثون صيدا” الدولية برئاسة رئيس الجمعية الدكتور ناصر حمود ووفود من عدد من روابط العائلات ومواطنين من صيدا والجوار.

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