الحريري إلى لبنان الأربعاء للمشاركة في مراسم عيد الاستقلال on November 18, 2017

© رويترزرئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري

يتوجه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الذي لم يعد إلى بلاده منذ إعلان استقالته قبل أسبوعين، إلى لبنان الأربعاء في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 للمشاركة في مراسم عيد الاستقلال، حسب ما أعلنت الرئاسة اللبنانية على “تويتر”.

ويأتي هذا الإعلان بعيد وصول الحريري صباح السبت إلى باريس حيث سيلتقي الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك بعد أسبوعين على إعلان استقالته المفاجئة من الرياض في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي والتي أثارت شائعات بأنه “محتجز” في المملكة.وأفادت الرئاسة أن “الرئيس (ميشال) عون تلقى صباح اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الحريري، أعلمه فيه أنه سيحضر الى لبنان للمشاركة في الاحتفال بعيد الاستقلال” في 22 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأشار بيان أصدرته الرئاسة أن الحريري سيشارك “في الاحتفال بعيد الاستقلال ولاسيما العرض العسكري” التقليدي الذي يعتبر من أهم مراسم ذكرى استقلال لبنان عن فرنسا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1943.

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