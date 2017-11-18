الحركة اللبنانية الحرة: لا لأخذ الصحافيين بجريرة التجاذبات السياسية on November 18, 2017

أعلن المكتب السياسي ل”الحركة اللبنانية الحرة”، في بيان أصدرته بعد اجتماعها برئاسة بسام خضر آغا، رفضه ل”توقيف أحمد فهد الأيوبي بسبب نشر رأي”. كما أبدى استهجانه ل”قرار استدعاء” الاعلامي مرسال غانم، متمنيا على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “الايعاز لوزير العدل لتصحيح الخلل الحاصل”، لأن “تاريخ مرسال غانم مشرف بالدفاع عن الحريات العامة وصمام أمان الأعلام المرئي. فالحرية يا فخامة الرئيس، وكما قال الرئيس نجيب ميقاتي، ركيزة أساسية من ركائز الوطن يجب الحفاظ عليها ومنع العودة الى تجارب سابقة خلفت توترات أثبتت عدم جدواها. فلنترك للناس حرية التعبير عما تريد باحترام، ولا نأخذ الصحافيين والأعلاميين بجريرة التجاذبات السياسية، ولتكن الحرية المسؤولة شعار المرحلة لحماية لبنان”.

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