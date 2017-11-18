ورد الآن
الرئيسية » لبنان » الجيش: دعوة للتنسيق الاعلامي في مكان عرض احتفال الاستقلال

الجيش: دعوة للتنسيق الاعلامي في مكان عرض احتفال الاستقلال

on November 18, 2017

دعت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان، وسائل الإعلام الراغبة بتغطية وقائع الاحتفال المركزي الذي سيقام بتاريخ 22/11/2017 بمناسبة عيد الاستقلال، إلى إيفاد مندوبين عنها إلى مكان العرض في جادة شفيق الوزان يوم غد الواقع في 19/11/2017 الساعة 10.00 صباحا لإجراء التنسيق الإعلامي اللازم.

التعليقات


Tags: , , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com