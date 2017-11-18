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الجيش: دعوة للتنسيق الاعلامي في مكان عرض احتفال الاستقلال on November 18, 2017

دعت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان، وسائل الإعلام الراغبة بتغطية وقائع الاحتفال المركزي الذي سيقام بتاريخ 22/11/2017 بمناسبة عيد الاستقلال، إلى إيفاد مندوبين عنها إلى مكان العرض في جادة شفيق الوزان يوم غد الواقع في 19/11/2017 الساعة 10.00 صباحا لإجراء التنسيق الإعلامي اللازم. التعليقات Share this on WhatsApp

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