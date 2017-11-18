التوحيد الاسلامي: لبنان بلد حر يرفض الإملاءات الخارجية on November 18, 2017

أكدت حركة التوحيد الإسلامي – مجلس القيادة، “أن لبنان بلد حر سيد مستقل، بلد الجيش والشعب والمقاومة والإنتصارات، يرفض الإملاءات أيا كانت، كما يرفض أن يرهن أمنه وإستقراره ومصالحه لأي كان في الخارج”.

وقالت في بيان بعد إجتماع لمكتبها السياسي في حضور رئيسها الشيخ هاشم منقارة: “لم تعد قوة لبنان في ضعفه كما كان في السابق، فهو بفضل ثلاثيته الذهبية أصبح عنوان العرب والمسلمين في جهادهم وعزتهم وعنفوانهم”.

أضافت: “أن اللبنانيين من خلال الحوار وروح المسؤولية، لديهم القدرة والكفاءة على معالجة كل المشكلات التي تعترضهم ، وعلى الآخرين إحترام خياراتهم لحفظ أمن بلدهم وإستقراره”.

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